El Mercado de San Juan sabrá este año si merece una especial protección

El Mercado de San Juan, los restos de la iglesia de San Polo, la Calzada de la Plata, y la iglesia y el convento “El Zarzoso” (El Cabaco) tienen hoy la condición de monumentos “interinos”, así como la condición de conjunto histórico del Barrio Viejo de la capital del Tormes es, de momento, eventual para algunas zonas, como los barrios de San Vicente y Las Claras. Coincidiendo con el traspaso de competencias en materia de patrimonio histórico del Estado a la comunidad autónoma, en los años ochenta se abrieron los expedientes para su declaración como Bienes de Interés Cultural (BIC) y aún están pendientes de resolver. Ciertamente durante el periodo de tramitación, la legislación les confiere una protección con la que se trata de evitar intervenciones que puedan menoscabar su valor arquitectónico o histórico, pero tiene un carácter provisional.

Antes de que concluya este año, la Dirección General de Patrimonio de la Junta quiere tener lista la resolución de si el Mercado de San Juan merece o no la condición de monumento. Su expediente se incoó el 12 de noviembre de 1986 y, desde entonces, se encontraba en el cajón. El compromiso del consejero de Cultura, Javier Ortega, es progresivamente y antes de que acabe la legislatura resolver todos los expedientes que se encuentran en la misma situación, y este año, según confirman fuentes de su departamento, será el turno del centro de abastos de la plaza de Julián Sánchez “El Charro”, un edificio construido a mediados del pasado siglo. Para la resolución de los otros cuatro expedientes pendientes, habrá que esperar. La fecha prevista es 2023, pero la legislatura previsiblemente acabará en mayo, con lo que, si Ortega quiere cumplir su objetivo, la Junta deberá decidir en menos de dos años.

No parece haber muchas dudas de que la condición de conjunto artístico del Barrio Catedralicio se extenderá a zonas del centro histórico que ahora no están amparadas por ella. Pero, aunque de momento no ha ocurrido, nada garantiza que todos los procedimientos incoados concluyan con la desestimación del título de BIC. Patrimonio está analizando la documentación como si los expedientes fueran nuevos y, tras más de tres décadas, pueden haberse perdido los valores que motivaron la petición de reconocerlos como BIC.