El maná que deja el otoño

Del verde al amarillo y del amarillo al ocre. La paleta de colores con que visten en otoño las calles de Salamanca ofrece un atractivo espectáculo cromático a los ojos del paseante y dan también bastante trabajo añadido a los servicios municipales de limpieza. Desde mediados de septiembre, la plantilla de la contrata municipal de Salamanca y la de muchos de los principales municipios de la provincia redobla sus esfuerzos para mantener las calles recogidas y que los residuos vegetales no estorben demasiado. Es el ciclo anual de las estaciones; alguno pensará que no es más que la historia de siempre, pero esta labor aparentemente rutinaria esconde hoy día un interesante proceso de reciclaje no muy conocido que conecta con los objetivos de sostenibilidad transversales a la acción de empresas e instituciones públicas y privadas.