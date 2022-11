El investigador de la Universidad que estudia el clima ibérico desde un buque

Son las ocho de la tarde, el temporal en aguas del Atlántico mueve al gran buque oceanográfico Joides Resolution, con una torre de 100 metros de altura, como si fuera un péndulo y tiene “parados” a los 60 científicos y técnicos que forman parte de la campaña “Paleoclima del margen ibérico”, una expedición que tiene como objetivo recolectar testigos de sedimentos marinos frente a la costa de Portugal para obtener datos de alta resolución sobre las variaciones del clima antiguo con la idea de que cuanto más se sepa sobre los ambientes pasados de la Tierra, mayor será la capacidad para evaluar cómo cambiará el planeta en el futuro.

El mal tiempo no desanima a la tripulación. José Abel Flores, catedrático de Paleontología de la Universidad salmantina, forma parte de los investigadores que están en el Joides. Aunque los científicos españoles no han podido participar en las campañas del buque de perforación científica utilizado en el Programa Internacional de Descubrimiento de los Océanos por no pagar las cuotas correspondientes, el investigador de Salamanca ha conseguido un hueco gracias a sus contactos y experiencia.

Es la sexta vez que se embarca en el buque y se muestra entusiasmado por los buenos resultados que están observando. “Estamos empleando una tecnología nueva que permite recuperar con mucha más precisión los sedimentos, de manera que yo creo que vamos a batir los récords de continuidad y vamos a tener una serie climática entre 7 y 8 millones de años y hasta ahora eso no existía con esta alta resolución, por lo que probablemente se establezca como una referencia”, afirma ilusionado el profesor.