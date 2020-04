El Hospital Virgen Vega dará mascarillas a todo el mundo tras las denuncias de algunos pacientes

El Hospital de Salamanca ha tomado medidas para asegurarse de que todo el mundo que circule por el Virgen de la Vega -considerado como centro no COVID- extreme las medidas de precaución y utilice mascarillas.

Algunos pacientes ingresados en este edificio denunciaban a través de las redes sociales que las visitas de familiares son un peligro, puesto que proceden de la calle y en muchas ocasiones ni siquiera utilizan mascarilla, poniendo en riesgo a sus propios parientes y al resto de pacientes.

La consejera de Sanidad ha sido preguntada este lunes al respecto y recordó que, por sentido común, los familiares deberían renunciar a esas visitas: “Las visitas de familiares que no sean COVID deberían estar restringidas porque esas personas que vienen de fuera pueden transmitir la enfermedad. Desde luego lo que no se puede hacer es ir con síntomas y, por supuesto, siempre con protección”. Casado avanzó que “si algún familiar no tiene mascarilla el Hospital se la facilitará, pero lo mejor es no ir”.

En efecto, el Complejo Asistencial de Salamanca ha revisado sus protocolos para que todo el mundo utilice mascarilla, también en el Virgen de la Vega. Se vigilará que así sea en los puntos de acceso y se proporcionará una al familiar que acredite que va a visitar a un paciente ingresado.