El Hospital de Salamanca, en alerta por las hepatitis de niños británicos

El Hospital de Salamanca se mantiene “en alerta” por lo que pueda suceder tras haberse detectado 74 casos de hepatitis aguda en niños de Reino Unido y otros tres en el Hospital de La Paz.

Desde el servicio de Microbiología se confirma que “en Salamanca, y en el resto de Castilla y León, no se ha detectado nada, pero lo que nos preocupa es el hecho de no saber por qué se produce o ante qué estamos”, explica el jefe de Microbiología, Juan Luis Muñoz Bellido.

El microbiólogo recuerda que “podría ser vírica, tóxica, causada por fármacos...”. “Lo que está claro es que no es una hepatitis de tipo A, B, C, D ni E. Tampoco parece provocada por otros agentes que pueden provocar hepatitis como la mononucleosis o el citomegalovirus. Eso es de lo poco que sabemos, el resto son dudas porque no hemos podido aclarar si son hepatitis infecciosas o causadas por tóxicos”, informa.

Los científicos también han podido descartar otro de los bulos que apuntaba a que el daño al hígado era producido por la vacuna frente al coronavirus. No es cierto puesto que “casi la totalidad de los niños afectados -menores de seis años- no estaban vacunados”. Tampoco se considera una opción que sea un efecto secundario de haber contraído la enfermedad.

El jefe de Pediatría del Hospital, Eduardo Consuegra, considera que la actitud a adoptar es la de “estar muy alerta a nivel interno, dentro de nuestro propio medio, pero sin histeria entre las familias”.

“Que haya hepatitis es algo relativamente frecuente. Lo que hace que esto sea tan especial es que les entra tan fuerte, que en varios casos han tenido que trasplantar el hígado”, coinciden los especialistas del Hospital. El doctor Consuegra añade: “Casualidad no es. En cada consulta con sospecha de hepatitis se hacen unos cuestionarios preguntando por posibles tóxicos, cambios relevantes... El caso es que no hay un patrón que coincida entre los afectados, y son muchos casos”.

De algo más de 70 casos, 7 necesitaron trasplante hepático. Hablamos de un 10%, que es mucho, por eso hay que vigilar constantemente durante los próximos meses”, indica el profesor de la Universidad de Salamanca, Muñoz Bellido, que tiene la opinión personal de que tampoco se trata de una complicación a causa de un adenovirus común, que es una hipótesis que está barajando la OMS, sobre todo en vista de que en las últimas semanas se ha registrado un notable aumento de los adenovirus en Reino Unido.