El Gobierno oculta tras los fijos discontinuos a un 10% de los salmantinos en paro

Tras los más de 5.500 contratos fijos discontinuos que existen en el provincia, se ocultan aproximadamente un 10% más de parados de los que reflejan mensualmente las cifras del Servicio Público Estatal de Empleo. Los datos de desempleo que ofrece periódicamente el SEPE no detallan cuántos son los asalariados con este tipo de contrato que no se encuentran en activo, es decir, que no trabajan durante el periodo de referencia para la estadística.

Ante la pregunta de LA GACETA de cuántas personas se encuentran en esa situación en la provincia, el Ministerio de Trabajo asegura no disponer de esa información. De hecho, ni siquiera facilita el dato total de fijos discontinuos registrados en ella. Por su parte, la Consejería de Empleo de Castilla y León, a través de los datos del Ecyl, apunta que al cierre de 2022 en Salamanca eran 5.578. A partir de esta cifra, es posible realizar una estimación.

En el conjunto de España, uno de cada tres trabajadores con este contrato, un 34,7%, está inactivo, así lo reconoció hace menos de un mes el Gobierno de Pedro Sánchez en una mediática respuesta por escrito a dos senadoras del PP. Aplicando esta misma proporción, en esta provincia serían más de 1.900 los trabajadores fijos discontinuos que a final de año no estaban trabajando. Se sumarían a los 19.401 parados que la estadística oficial del Ministerio de Trabajo reflejaba en Salamanca el pasado diciembre.

Pese a que durante meses la ministra Yolanda Díaz ha tratado de esconder el número de fijos discontinuos inactivos que hay en España, el pasado febrero en contestación a las parlamentarias Ana Isabel Alós y María Teresa Ruíz-Sillero, el SEPE desveló —a espaldas de la titular de Trabajo, según el diario El Mundo— que al cierre del pasado año en el país había 443.078 fijos discontinuos que estaban inactivos. Aunque estos no aparecían en la estadística oficial de desempleados, no se encontraban trabajando. Esa cifra representaría más de un tercio, concretamente un 34,7%, del total de 1,2 millones de personas con este tipo de contrato, pensado para aquellos trabajos que se desarrollan de forma intermitente pero estable.

Es cierto, como mantiene el Ejecutivo de Sánchez, que el número de fijos discontinuos inactivos nunca se han precisado en la estadística del paro. Por lo que ese paro oculto habría existido también en años anteriores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este es el contrato estrella de la reforma laboral que, aunque se aprobó en diciembre de 2021, no entró en vigor hasta el 30 de marzo, tras tres meses de plazo transitorio.

Con la intención de reducir la inestabilidad en el empleo, se derogó el contrato por obra y servicio, que era el contrato temporal al que más acudían las empresas, y se habilitó como alternativa el fijo discontinuo. Así, cuando no necesitan al empleado de forma continua todo el año, sino solo en periodos de tiempo recurrentes e intermitentes durante cada ejercicio, ahora recurren a esta fórmula. De esta forma, en el último año se ha disparado la cifra de contratos fijos discontinuos firmados en España, y en la provincia.

En la misma línea que en el conjunto del país, en doce meses el número total de fijos discontinuos en la provincia casi se ha duplicado. Conforme a escasos datos disponibles, en diciembre de 2021 la Seguridad Social contabilizaba en Salamanca una media 2.353 afiliados en alta laboral con este modelo de contrato, mientras que en diciembre de 2022 la cifra ya era de 4.170. Supondría un incremento del 77% en un año.

Si se atiende a los datos del Ecyl, que facilita la Consejería de Empleo, la cifra de trabajadores fijos discontinuos en Salamanca ascendería a 5.578 al cierre del pasado año. Hay una diferencia de más de 1.400 trabajadores que no figurarían como afiliados a la Seguridad Social. Muchos de ellos serían aquellos que no se encontraban trabajando en diciembre y tampoco tenían derecho a cobrar la prestación por desempleo.