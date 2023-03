El fiasco del Bono Alquiler Joven: el 73% no recibirá la ayuda por falta de presupuesto

No es necesario comprobar el listado de 3.827 nombres publicado este miércoles por la Consejería de Vivienda de Castilla y León para saber si un joven se encuentra entre los beneficiarios del Bono Alquiler Joven. Aunque el plazo para optar a él se extendía desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre, los 21,6 millones de euros que el Ministerio de Transportes transfirió a la Junta para que los repartiese por estricto orden cronológico de solicitud se agotaron a las 13:20 horas del 21 de septiembre, con lo que todos aquellos que pidieran la ayuda después de esa fecha pueden darse por desestimados. Más allá de no tener unos ingresos superiores a los 24.318,84 —32.425,12 en caso de tratarse de dos convivientes o de 40.531,4 cuando sean más—, no se ha tenido en cuenta la necesidad económica de cada candidato a la hora de realizar el reparto, conforme a lo establecido por el Gobierno de Pedro Sánchez. Así, solo una de cada cuatro solicitantes de la provincia de Salamanca ha obtenido esta ayuda de hasta 250 euros al mes.

De los 3.207 jóvenes salmantinos de entre 18 y 35 años que optaron a esta subvención —16.082 en toda la Región—, solo 850, el 26,50%, la pidieron a tiempo, antes de que se acabasen los fondos asignados a la Comunidad. Tres de cada cuatro, más de 2.300 salmantinos, no recibirán la ayuda, según la orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León. Es cierto que 492 de los excluidos presentaron una documentación incompleta o defectuosa y 14 no cumplían los requisitos exigidos. Pero otros 1.851 candidatos de esta provincia no obtendrán el bono aunque concurrieron a la convocatoria en tiempo y forma, y responden a los criterios exigidos para recibirla. El único motivo para quedar fuera es que no había dinero suficiente para todos y ellos no fueron de los primeros en pedirlo. La pasada semana, la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González Henry, ya pidió mejorar la gestión del Bono Alquiler Joven. Advirtió en una comisión del Senado que “se queda corto” y “solo ha llegado al 1 % de los jóvenes de España”.

Los datos de solicitudes presentadas a esta convocatoria muestran el especial interés de los jóvenes salmantinos por estas ayudas. Casi uno de cada cinco candidatos de Castilla y León a recibirla reside en esta provincia, concretamente el 19,94%. Solo en Valladolid se registró una mayor demanda (25,92%). Y, de la misma forma, en el reparto realizado por la Consejería de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Salamanca es también la segunda provincia más beneficiada. No solo acapara el 22,21% de los menores de 36 años de Castilla y León que recibirán la ayuda, sino que también se repartirá entre ellos un porcentaje similar de los 21,6 millones de euros de fondos estatales, concretamente 4,79 millones, que la Junta ha repartido en la Comunidad.

El Gobierno autónomico de Castilla y León, al igual que los de Castilla-La Mancha y Cantabria, se ha excedido en el plazo fijado para el Ministerio de Transportes para resolver esta convocatoria de ayudas. Las bases establecían que el plazo El máximo para resolver y notificar la resolución no debería superar los seis meses “desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud en el registro” y la primera solicitud se presentó el 1 de septiembre. A partir de hoy, los beneficiarios, si quieren recibir la correspondiente subvención, disponen de un plazo de 10 días hábiles para aportar los justificantes bancarios del período comprendido entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, lo que supone presentar la justificación de 2 trimestres consecutivos. Después, los 850 salmantinos recibirán un primer pago, que asciende a 1,27 millones de euros, lo que equivale a una media de 1.495 euros por beneficiario, correspondientes a las mensualidades de enero a septiembre de 2022 que fueron justificadas correctamente y presentadas junto con la solicitud.