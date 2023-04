El Estado ingresa en Salamanca un 13% más de IVA tras retirarlo en los alimentos esenciales

Durante los dos primeros meses, la rebaja, o eliminación en algunos casos, del IVA en productos básicos de la cesta de la compra pasó casi desapercibida para el bolsillo de los salmantinos. Los precios de esos alimentos apenas bajaron en enero y febrero, y el IPC de esos meses se mantuvo en niveles similares a los de octubre y noviembre —por encima del 17% de incremento interanual—. Pero tampoco las arcas estatales han notado mucho la medida del Gobierno de Pedro Sánchez para ayudar a los hogares a hacer frente a la inflación.

Aunque desde el 1 de enero ya no se paga este impuesto por el pan, la leche, los huevos, las frutas, las verduras y las hortalizas, entre otros productos a los que se aplicaba un 4%, y se ha rebajado del 10% al 5% en aceites y pasta, los ingresos percibidos a través de este tributo en la provincia no solo no han descendido sino que se han incrementado casi un 13% respecto al mismo periodo del pasado año.

Conforme a los datos de recaudación que el Ministerio de Hacienda ha publicado esta semana, en los meses de enero y febrero, a través de la delegación de la Agencia Tributaria de Salamanca se recaudaron 57,7 millones de euros, 6,5 más que en el mismo periodo del pasado año —cuando fueron 51,2—.

Desde enero 2022, no ha habido ningún mes en el que las arcas del Estado hayan recaudado tanto por el impuesto sobre el valor añadido como el pasado febrero (54,6 millones). Si se compara con el mismo mes del año anterior, en el que se ingresaron 48 millones, se ha registrado un incremento del 13,31%. Un aumento vinculado principalmente a la escalada de precios que se ha producido en los últimos doce meses, especialmente en la alimentación, y que las medidas adoptadas por el Ejecutivo central no han conseguido compensar, al menos por el momento.

Hay que tener en cuenta que el pasado febrero se experimentó una nueva subida de los precios de la energía, después de meses en descenso. Una circunstancia que también habría contribuido a elevar los ingresos estatales por IVA.

El incremento de la recaudación por IVA en los dos primeros meses del año ha sido en Salamanca superior al del conjunto de España. Frente a la subida del 12,8% registrado en la provincia, según los datos del departamento de María Jesús Montero, el aumento nacional ha sido del 7,3%.