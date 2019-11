El emotivo cuento sobre el Alzheimer del niño Gonzalo del Valle que ha ganado el concurso “Ofelia Blanco”

El cuento ilustrado sobre piratas y peonzas de Gonzalo María del Valle fue el ganador del IV Concurso de Cuentos Ilustrados sobre Alzheimer “Ofelia Blanco Martínez”, de la Obra Social de CGB Informática que se entregó ayer el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer de Salamanca. Un relato dedicado a su abuelo y a ese primer día que no fue a buscarlo al colegio porque se perdió. Ya no volvió a llevar a su “pirata” por la mañana ni a recogerlo después de clase. “La Peonza”, como se titula su obra, describe la enfermedad del olvido con los ojos limpios de prejuicios de un niño que utilizó este juguete para recuperar aquel abrazo fuerte de su abuelo, aunque fuera por unos momentos. Emotivo y con trasfondo verídico, como el resto de los 600 cuentos que se han presentado al concurso, según Julio de la Fuente, presidente del jurado. Maribel González Ingelmo, directora del Centro, instó a los asistentes a no olvidar que, a pesar de la enfermedad, el familiar sigue estando allí y sintiendo su cariño. También trasladó al director de CGB Informática, Carlos González Blanco, que la Reina Sofía conoce y agradece el trabajo que realiza a través del concurso, mientras que la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, se dirigió directamente a los niños para agradecerles haberse parado a “pensar y sentir” qué es el Alzheimer. “Hay muchas Ofelias, todos tenemos cerca a abuelos, padres o vecinos con esta enfermedad”, subrayó.

Una patología para la que hay esperanza, según la alcaldesa de San Cristóbal de Entreviñas, María Leonor González, que recordó la última gran investigación conocida esta semana con la que se ha descubierto una mutación genética que inhibe el desarrollo en una fase temprana, retrasándola al menos 30 años. La concejala de Mayores, Isabel Macías, y la presidenta de Afacayle, Milagros Carbajal, completaron la mesa presidencial encargada de entregar los premios a cada uno de los pequeños. Si Gonzalo del Valle recogió el primero mientras su madre se emocionaba a lágrima viva, Mario Fernández Fraile recibió el segundo con “Mami, yo siempre te voy a querer”; Rocío García obtuvo el tercer premio con “Tu, yo y el Alzheimer”; mientras que Paula Mate se llevó el cuarto premio con “Un encuentro inesperado”. El quinto puesto fue para Emma Bregón con “Recuerdos de cristal”, mientras que Silvia González obtuvo con “Mi cariño no te va a faltar” el sexto lugar.