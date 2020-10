El desorbitado número de familias que reciben comida a diario del Banco de Alimentos

La crisis sanitaria y económica golpea con fuerza a los más vulnerables. El presidente del Banco de Alimentos de Salamanca, Godofredo García, ha hecho un llamamiento a los salmantinos para que colaboren con la organización humanitaria ante un momento crítico. “Este trimestre va a ser duro para mantener las despensas como hasta ahora”, expresó a la vez que recordaba que en la actualidad hay 8.200 salmantinos que dependen de las entidades de reparto vinculadas a la organización para poder comer a diario.

En la actualidad se está realizando un reparto superior a los 6.000 kilos diarios, tanto a través del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), como de los productos procedentes de las donaciones de empresas salmantinas y particulares que no han cesado de realizar sus aportaciones, incluso durante el estado de alarma. Un ejemplo se vivió con Asaja la semana pasada que, en vez de repartir patatas por las calles como protesta por los bajos precios, las ha encauzado hacia una donación de 5.000 kilos de este producto al Banco de Alimentos de Salamanca. Las patatas proceden de la cooperativa Aranpino y de aportaciones de socios de la organización.

La cifra no ha dejado de aumentar desde que arrancara la pandemia. García detalló que a principios de marzo había acreditados 7.200 usuarios, un millar menos que los que hay en la actualidad. No obstante, las más de 8.000 personas que requieren del apoyo del Banco de Alimentos podrían ser muchas más ya que la organización está prestando apoyo de urgencia a aquellas familias que se han visto de la noche a la mañana en una situación de urgencia y, aún no tienen acreditada su condición de beneficiarios. En estos momentos, existe una ausencia casi total de arroz y pasta, situación que se está repitiendo en otros bancos de alimentos del país.

La pandemia canceló las campañas de recogidas de alimentos previstas en supermercados y grandes superficies durante los meses de mayo y junio. En la Memoria se destaca el éxito de la Gran Recogida de finales de 2019 con 870 voluntarios y 170.000 kilos de comida recaudada. La crisis sanitaria también afecta a la menor presencia de voluntarios que apoyen en las labores diarias del almacén del Banco. Para este año, aún no hay una decisión tomada sobre la Gran Recogida. Una comisión está estudiando cómo se podría realizar la donación, ya que resulta complicada la tradicional práctica de que los voluntarios estén a la puerta de los supermercados para recoger los alimentos. Lo que nadie esconde es que es una aportación extraordinaria que en un momento de actual necesidad es vital para llenar la despensa de las naves situadas en Mercasalamanca. De hecho, supondría un alivio para cerrar el año.