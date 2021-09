El curso de la Universidad de la Experiencia arranca en un mes y recupera la presencialidad

En marzo de 2020 terminaron las clases de manera precipitada por la pandemia y el pasado curso, a diferencia del resto de estudiantes, sus alumnos no pudieron acudir a clase y se tuvieron que conformar con sesiones online. Pero en 2021 la Universidad de la Experiencia regresará a las aulas. El nuevo curso, que comenzará en un mes, será presencial, aunque con un protocolo covid que garantice las necesarias distancias y medidas de protección. En la Universidad de Salamanca comenzará el 18 de octubre, y en la Pontificia, un día después, el 19, y en ambas se prologará hasta mayo, según confirmaron ayer fuentes de ambas instituciones.

Tal y como anunció a través de las redes sociales y de su web, la Universidad de Salamanca abrió desde este miércoles hasta el 24 de septiembre el plazo de matriculación tanto para alumnos de segundo y tercer curso como para diplomados que quieran participar en este programa en la sede de la capital del Tormes. Para primero ya no es posible, ya que las plazas para nuevos alumnos quedaron comprometidas para los alumnos de nuevo ingreso que se matricularon el pasado año, pero finalmente no pudieron asistir a clase dado que la covid impidió la presencialidad. A pesar de que la Pontificia aumentó de 40 a 60 las plazas de nuevo ingreso para el curso que va a comenzar, se cubrieron todas en muy pocas horas el primer día. Así, quienes se hayan animado a participar en esta iniciativa para mayores de 55 años, deberán esperar ya al curso que viene, situación que no solo se ha producido en Salamanca, sino también en algunas de las otras sedes de Castilla y León. No obstante, en la Pontificia también continúa abierto, hasta el 20 de septiembre, el plazo de matriculación para alumnos de segundo, tercero y diplomados.