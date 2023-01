El año de los congresos en Salamanca: 33 citas ya cerradas y 17,5 millones para la ciudad

Todavía no ha acabado el primer mes del año 2023 y el Palacio de Congresos de Salamanca ya tiene en su agenda la celebración de 33 congresos, una cifra que se acerca a la de todo el año pasado (41) y que se sitúa muy por encima de años anteriores. La previsión por ahora es que se desarrollen 92 eventos de todo tipo, aunque el peso de los congresos es más importante debido a que tienen repercusión directa en la economía de la ciudad. No en vano, según fuentes de la dirección del Palacio de Congresos, se calcula que cada asistente deja en la ciudad una media de 285 euros al día. Teniendo en cuenta que los 33 encuentros esperan atraer a cerca de 24.600 personas que estarán de promedio 2,5 días, la ciudad va a percibir por este concepto 17,5 millones. Un dinero que llega muy “capilarizado”, dado que no solo beneficia a los hoteles en los que se hospedan estos congresistas, también llega a los taxistas por la necesidad de transporte, a los restaurantes y al comercio de proximidad, entre otros. Por otro lado, los congresos permiten obtener un mayor rendimiento de los recursos, debido a que en su mayoría se celebran entre semana y en temporada baja, ayudando a que la actividad comercial y de hostelería sea más homogénea a lo largo del año, reduciendo la temporalidad.

Para Fernando Castaño, concejal de Turismo, desde que la gestión del Palacio ha pasado a depender del Ayuntamiento la actividad se ha “disparado”. Lo cierto es que a 27 de enero las cifras le dan la razón, ya que son 92 los eventos previstos para todo este año. A los 33 congresos hay que añadir 29 actos culturales, 20 imposiciones de bandas de universitarios, 4 ferias y exposiciones, 3 rodajes y emisiones de programas, así como el ensayo de una orquesta.