El alcalde de Salamanca y catedrático que cumple cien años

Si hace un par de años la Universidad de Salamanca vivió un hecho excepcional con la celebración del Octavo Centenario, Miguel Cruz puede presumir de ser uno de los pocos con vida que disfrutó de la celebración en el año 1954 del VII Centenario promovido por el rector Antonio Tovar, “un hombre muy interesado en Salamanca, interés que le contagió al ministro Joaquín Ruiz Giménez y los actos fueron magníficos”, recuerda. Aclara que la “fecha real” del centenario fue 1918, “pero entonces no se pudo festejar por la Primera Guerra Mundial, y después por el estallido de la Guerra Civil”.

Nacido en Málaga, el destino le llevó en el año 1950 hasta la ciudad charra como catedrático de las facultades de Filosofía y Letras y de Medicina, compaginando durante casi cuatro años su actividad académica con el cargo de alcalde. “En Salamanca he pasado muchos años y diría que seguramente los mejores de mi vida”, asegura.

En sus múltiples viajes conoció a Gadafi y Huseín y tuvo el privilegio de acceder a la ciudad santa de Kerbala

Recuerda que en aquella época “estaba más en boga la ganadería brava, y la aristocracia de Salamanca eran los ganaderos de reses bravas”.

Puso fin a su etapa en Salamanca en 1975 al incorporarse a la Universidad Autónoma de Madrid sobresaliendo como gran islamista. Explica que se licenció en Granada y su doctorado lo realizó sobre Avicena. “Entonces, cuando un catedrático destacaba en algo se marchaba a Madrid o Barcelona. Yo opté por Madrid donde me ofrecieron la cátedra de Pensamiento Islámico, faceta por la que a mi más se me conocía”. En sus múltiples viajes conoció a Gadafi y a Sadam Husein. Cuenta como anécdota que durante la celebración de un congreso, Huseín le concedió el privilegio de acceder a la ciudad santa de Kerbala, donde está enterrado el nieto pequeño del profeta Mahoma. “Es algo que era, y es, muy difícil de conseguir para los occidentales”, incide.

Puesta en marcha del Premio Cervantes. Nombrado director general de Cultura Popular y presidente del Instituto Nacional del Libro Español, algunos de sus cargos más relevantes a nivel nacional, Cruz Hernández tuvo el honor de poner en marcha en el año 1976 el premio más importante de las letras castellanas: el “Premio Cervantes”. Fue él mismo el encargado de entregarlo al primer premiado, Jorge Guillén. “La decisión fue complicaba porque queríamos un autor español, ya que si se nombraba a un hispanoamericano se podría pensar que no habíamos querido comprometernos con el nombramiento, además preferíamos a alguien de la generación del 27, y que no estuviera significado como era el caso de Dámaso Alonso, entonces presidente de la Real Academia de la Lengua”. Sobre la evolución del galardón, agradece que se conserve la esencia del premio. “Está muy bien, se ha premiado a personas importantes, independientemente de que lógicamente siempre habrá un debate sobre el nombre a designar”.

Casado y padre de 8 hijos, disfruta con su mujer de tranquilos días entre paseos, escuchando los informativos y conversando con sus familiares. “Estoy ciego y no puedo leer, algo que lamento porque durante mi vida he leído y estudiado mucho”. Valorando cien años de la historia de España, ve un país “completamente transformado. Se produjeron cambios durante la dictadura de Franco, y otros han tenido lugar en los reinados de Juan Carlos y su hijo Felipe”. No duda en afirmar que España a nivel político “se encuentra en un momento difícil por las tendencias independentistas”.