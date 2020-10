El actor salmantino de Física o Química, Álex Barahona, llega al Liceo

Álex Barahona, actor vinculado a la localidad salmantina de La Redonda, regresa este viernes al Teatro Liceo (a las 21.00 horas) con la comedia “Perfectos desconocidos”, en la que también intervienen Inge Martín, Juan Carlos Vellido, Olivia Molina, Elena Ballesteros, Bart Santana e Ismael Fritschi.

“Esta función”, dice el intérprete a LA GACETA, “nos da la oportunidad de hablar de temas importantes —con el vehículo de la risa—, como las relaciones de pareja y personales. Crees que conoces a tu amigo, pero no le conoces tanto. En la obra hay parejas de larga duración que buscan no caer en la monotonía y hay alguna infidelidad. Y está el teléfono móvil de por medio. Ese amigo inseparable que sabe más de nosotros que nosotros mismos, juega un papel importante. Y los espectadores siempre encuentran un personaje con el que se sienten identificados”.

En “Perfectos desconocidos” (que tiene una versión cinematográfica dirigida por Álex de la Iglesia), Barahona se ve inmerso en una situación comprometida cuando los siete amigos aceptan compartir los mensajes y llamadas de sus móviles durante la cena. “Me pillan en falta e intento escapar. Dentro de esas ganas de que no se entere nadie de lo que está pasando, hay un momento que para mí es maravilloso, muy divertido de hacer y me lo paso muy bien. Igual que el público. Y es maravilloso que estemos siete actores y actrices sobre el escenario porque se generan muchas complicidades... Mires donde mires siempre encuentras otro intérprete a quien agarrarte. Es un gusto”, comenta el actor.

También es gratificante, a la par que un poco “complicado” en la actual situación de alerta sanitaria por coronavirus, visitar ciudades como Salamanca. “Estar de gira con “Perfectos desconocidos” es un gusto. Siempre lo es, pero en estos momentos más. Estamos contentos. Aunque vemos al público separado y con mascarillas, es lo único que puede salvar nuestra profesión. La cultura es segura, pero es rara la situación del patio de butacas, aunque al final es muy gratificante comprobar que la gente ha pasado un buen rato y se ha reído mucho en esa hora y cuarenta minutos que estamos en el escenario. Nuestra intención es que se olviden un poco de la situación que tenemos fuera y que se centren en pasarlo bien. A nosotros actuar nos encanta. Aunque los espectadores vienen con mascarilla, guardan la distancia de seguridad y respetan las medidas higiénicas, quienes vienen ahora al teatro son los valientes y comprobamos que el público le va echando valor a esta nueva normalidad a la que nos hemos visto abocados”, anota el actor.

Álex Barahona también ha rodado recientemente “Física o química: El reencuentro”, que se emitirá en la plataforma de pago de Atresmedia. “El primer día de lectura de guion entre todos fue un viaje nostálgico. Es que han pasado 13 años y se nota en las miradas que tenemos más vida. El reencuentro entre nosotros ha sido maravilloso y también lo que hemos grabado”, asegura.

El actor estudió hasta cuarto de Químicas cuando se cruzó en su vida la oportunidad de rodar “Los Serrano”. También se planteó ser bombero y entrenó, aunque no llegó a abrir el temario. “Desde que probé la interpretación”, explica, “afortunadamente, me he dedicado a ser actor. Me preocupé de mi formación, de hacer mucho teatro que es donde yo considero que uno aprende, y he tenido mucha suerte de estar en varias series de televisión y en alguna película”.

Álex Barahona sigue vinculado a La Redonda, con una casa familiar reformada recientemente. “Nos gusta ir allí. Para mí es la niñez. Y mis hijos, de 5 y 7 años se lo pasan fenomenal en el pueblo. Me gustaría ir más, pero con la pandemia no ha sido siempre posible y la última vez que me acerqué las malezas del terrenillo que tenemos estaban más altas que yo”, rememora el actor.