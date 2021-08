El actor salmantino Alain Hernández desvela las claves de la nueva temporada de ‘Madres’

Todo está parado en agosto menos Messi, dice Alain Hernández, actor vinculado a la localidad salmantina de Sotoserrano. Pero el intérprete tampoco pone el freno y está rodando la cuarta temporada de “Madres” como el celador Simón para Amazon Prime.

“Esta nueva temporada”, cuenta Alain Hernández, “se centra más en los nuevos MIR que entran en el Hospital Los Arcos y hay todo un muy buen elenco nuevo, a excepción de Aida Folch y yo, con Nuria Roca, Álvaro Rico, Jordi Coll, Belén Écija... Y el ritmo también es diferente y nos vamos a referentes como “New Amsterdam”. La temporada se centra más en las tramas de los residentes en vez de estar pendientes las madres de los pacientes”.

Simón, el personaje de Alain Hernández, “aporta luz y frescura; tiene un punto canalla que le da a la serie otro rollo en determinadas secuencias. Me siento esa parte útil de la serie, dando ese punto cómico, aunque por momentos esta temporada tiene su drama. A Simón le vamos a ver en una trama muy bonita: vamos a ver cómo es la relación entre Simón, Olivia [Aida Folch] y la niña que nació fruto de ellos dos. Simón se fue a Suecia y al volver quiere retomar esa relación y vamos a ver cómo se hace eso”.

Alain Hernández está estudiando su guión en el hotel cuando atiende a LA GACETA. Subraya en naranja sus diálogos y en azul las acciones o las indicaciones de los guionistas sobre Simón. “Después vuelvo a leer el guión, y voy anotando cómo quiero decir esa frase: dónde me viene mejor hacer la pausa... Luego me pongo a estudiarlo y voy por la habitación diciéndolo en voz alta; si me escucha el de la habitación de al lado pensará: “menuda bronca se está pegando este con la novia”, “qué callada es la novia”. “O mira que habla este tío a veces por teléfono”.

Alain Hernández también ha participado en el rodaje de “Fuerza de paz”, un thriller militar pendiente de emisión en TVE. “Tiene muy buena pinta. Tengo muchas ganas de ver cosas, que me enseñen cómo ha quedado el primer capítulo. Están muy bien escritos los personajes y vamos a ver una parte del Ejército español desplazado en misiones, en este caso en Guinea, con sus entresijos, qué pasa de ficción en el cuartel, la relación de los militares con los lugareños... Estoy muy contento de la implicación de todos los compañeros”, indica el actor. Parte de la grabación se filmó a 14 grados como si fuera Guinea. “Cuando empezamos, después de Filomena, había montones de nieve apilados fuera de plano. Teníamos que estar con la manguita corta y hubo alguna secuencia en la que teníamos que comernos el típico hielo para enfriar la boca y que no saliera el vaho. Con el hielo corres el riesgo de una amigdalitis y tampoco da siempre resultado porque hay problemas técnicos, como la iluminación”, relata Alain Hernández.