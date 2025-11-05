«EEUU ha pasado de ser una democracia a un absolutismo del s. XVIII»

A. B. Salamanca Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:24 Comenta Compartir

Estados Unidos, que siempre ha sido una democracia, en muy pocos meses ha pasado a ser una autocracia, un poder absoluto muy parecido a lo que había en los siglos XVII y XVIII», aseguró Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público, previamente a su intervención en la segunda conferencia del ciclo «Haciendo Escuela (de Salamanca)», organizado por la Cátedra Fundación Tatiana-Escuela de Salamanca en preparación del V Centenario de la Escuela (1526-2026) celebrado en el Centro Internacional del Español ante un salón de actos lleno.

Mangas advirtió de que el expresidente Donald Trump «ha dejado muy debilitada la OTAN» y «ha creado un mundo sin reglas, donde simplemente la potencia militar determina la acción». A su juicio, el país norteamericano «ha pasado de la democracia a un sistema personal de poder absoluto», con decisiones que dependen de una persona y no de las instituciones». Esa forma de liderazgo, añadió, «ha devuelto al mundotres siglos atrás» y ha generado «una crisis del orden internacional nacido tras la Segunda Guerra Mundial».

La jurista señaló que este cambio de paradigma ha dejado a Europa «desnuda», acostumbrada durante décadas a vivir bajo la protección estadounidense. «Ha permitido mantener nuestros sistemas de bienestar», explicó, «pero al retirarse progresivamente tropas de países como Rumanía o Polonia, los aliados quedan expuestos». En este contexto, recordó, Rusia «sigue siendo una autocracia brutal y autoritaria», y la guerra de Ucrania ha causado «más de un millón de muertos, heridos y desaparecidos de Rusia». Aunque Moscú podría conservar el Donbass, «no ha logrado dominar Ucrania ni doblegar su resistencia», advirtió a la vez que puso la alerta sobre sus pretensiones en Lituania, Estonia o Polonia.

Tras analizar la situación internacional, Araceli Mangas enlazó el presente con las raíces intelectuales de Salamanca. Recordó que Francisco de Vitoria fue «el iniciador del moderno derecho internacional», al concebir «una comunidad universal basada en la igualdad entre los pueblos, la cooperación y el respeto a la diversidad». «La Escuela de Salamanca es la única aportación científica de España», subrayó, defendiendo su vigencia como ejemplo de pensamiento crítico frente al poder absoluto. «Vitoria fue un hombre visionario —añadió— que cinco siglos antes ya habló de solidaridad, de convivencia y de los derechos humanos».