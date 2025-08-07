El edificio de consultas coge forma por dentro: tabiques, canalización y electricidad Las obras de los bloques K y L del Hospital de Salamanca avanzan «en los tiempos marcados» y apuntan a mediados de 2026

Javier Hernández Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 13:56

El futuro edificio de consultas del Hospital de Salamanca empieza a definir sus espacios interiores mediante la creación de tabiques. Los primeros meses de este año sirvieron para que la estructura del edificio alcanzara su altura definitiva y se 'fusionara' con la parte ya en funcionamiento del hospital, para pasar a ser un solo complejo.

Posteriormente, se avanzó con el enladrillado de la fachada, que es la parte más visible y que está prácticamente finalizada, salvo en aquellas zonas reservadas para la introducción de material. En las últimas semanas ha comenzado la colocación de los perfiles y la tabiquería interior, lo que permite determinar cómo serán los diferentes espacios y salas de los bloques K y L: consultas, gabinetes, salas de reuniones, espacios administrativos, nueva zona de laboratorios, salón de actos, etc.

De manera paralela a la creación de paredes y tabiques interiores, se están realizando también las diferentes instalaciones de saneamiento, climatización, electricidad, etc., que se vislumbran a través de algunas ventanas.

Queda mucho trabajo por delante hasta construir, rematar y amueblar un enorme bloque de ocho alturas —dos plantas subterráneas, una planta baja y cinco niveles más—, pero desde la Consejería se considera que el ritmo de los trabajos es muy bueno, y la previsión para la finalización de la obra se mantiene en mediados de 2026.

El propio consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, habló del «primer semestre de 2026» durante su última visita a Salamanca para observar el avance de las obras del centro de salud de Prosperidad.