Las Edades del Hombre: un viaje cultural que impulsa el turismo y la gastronomía

EÑE Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:58 Compartir

Desde su creación en 1988, Las Edades del Hombres es el proyecto cultural más emblemático y con más proyección de los que se desarrollan en Castilla y León y uno de los más importantes en nuestro país. Concebida para difundir y conservar el patrimonio religioso de Castilla y León, esta iniciativa ha logrado convertir cada una de sus ediciones en un poderoso motor turístico y gastronómico para las localidades anfitrionas. La combinación de arte sacro, tradición y territorio ha generado un fenómeno capaz de atraer a cientos de miles de visitantes cada año.

La esencia de Las Edades del Hombre reside en la puesta en valor del patrimonio artístico de la Iglesia castellano-leonesa, ofrece exposiciones cuidadosamente comisariadas en templos emblemáticos. Pero su impacto trasciende lo cultural, ya que con cada nueva edición, la localidad que acoge la muestra experimenta un notable incremento en el número de turistas y en el consumo asociado a la hostelería y los servicios locales.

Municipios pequeños, como Arévalo, Cuéllar o Aguilar de Campoo, han visto multiplicada su visibilidad gracias a la exposición. Otros núcleos más grandes, como Burgos, Salamanca o Valladolid, han reforzado su posición como destinos culturales de referencia.

Las Edades del Hombre ha sabido convertir el turismo gastronómico en un complemento perfecto para la experiencia cultural. Los viajeros, atraídos por la exposición, encuentran en Castilla y León una de las ofertas culinarias más ricas y variadas del país. Cada edición se convierte así en una excusa para redescubrir productos locales, recetas tradicionales y la identidad gastronómica de la región.

Platos como el lechazo asado, las alubias de El Barco, las quesadas, la morcilla de Burgos o las múltiples elaboraciones con cerdo ibérico funcionan como reclamo adicional para los visitantes. Además, muchas localidades aprovechan la llegada masiva de turistas para organizar ferias gastronómicas, catas de vino, mercados artesanales o jornadas dedicadas a productos locales con denominación de origen.

El sector vitivinícola también juega un papel fundamental. Las rutas enoturísticas vinculadas a denominaciones de origen como Ribera del Duero, Rueda, Bierzo o Toro se integran con frecuencia en los itinerarios de quienes aprovechan la visita a la exposición para explorar la provincia o la comarca.

Nueva edición

La muestra 'EsperanZa', correspondiente a la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, reúne 85 piezas expuestas en la iglesia de San Cipriano y en la Catedral de El Salvador de Zamora.

La oferta gastronómica zamorana sobresale por su tradición culinaria, con recetas como el arroz a la zamorana y el bacalao a la tranca, además de productos locales como el queso zamorano, los vinos de Toro y diversos postres artesanales de gran calidad.

Las Edades del Hombre

Monasterio de Santa María de Valbuena

47359 San Bernardo (Valladolid)

Tel.: 983 683 159

https://lasedades.es/