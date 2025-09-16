«No se ve y es lo más duro, en la Plaza Mayor casi se puede decir que están 24 horas trabajando» Sara Sánchez Hernández, especialista en sonido, relata como es el día a día en su trabajo y las razones por las cuáles le apasiona y se dedica a ello

»Yo me he criado entre altavoces y luces, al final es mi vida, es lo que he vivido desde pequeña», confiesa Sara Sánchez Hernández, técnico de sonido.

Ella relata como es el día a día de un sonidista: «Antes de empezar el concierto o el evento que tengamos, realizamos una preparación previa, donde recibimos los contrraider, hablamos con los artistas, los managers y ya decidimos qué es lo que se va a hacer ese día. Nosotros llegamos, montamos y cuando llegan los artistas se realizan las pruebas de sonido. Tras el concierto se suele desmontar al momento».

Sara comenta las diferencias que existen según la magnitud del concierto o el lugar donde se llevará a cabo: «Cuando son conciertos pequeños, se quedan dos horas antes se realiza con los artistas, la prueba de sonido, entre los 30-45 minutos. Pero, por ejemplo, cuando hacemos festivales grandes, se prueba la primera banda y con eso vamos con todo del tirón, sin más pruebas de sonido».

El trabajo de un especialista del sonido conlleva un esfuerzo que no es tan conocido, Sara relata: «Lo más duro, sin duda, es el montaje y el desmontaje de los equipos. Ya que cuando estas delante de una mesa de sonido trabajando, apenas te cuesta porque es algo que te gusta, pero, en el montaje o el desmontaje, tienes el sol o son muchas horas de trabajo que le dedicas. Es curioso porque es algo que no se ve y es lo más duro».

Además, añade: «Pueden haber desmontajes de 4 o 6 horas. En la Plaza Mayor, casi se puede decir que están 24 horas trabajando. Ya que se van turnando para hacer toda la gestión, cuando acaba un grupo, se recoge todo y luego, al día siguiente, tienes que ir a montar lo que necesita el siguiente».

Sara habla sobre cuál es la parte de su trabajo que más le apasiona, la preparación previa de cada actuación que realiza: «Yo soy técnico de sonido y es lo que más me gusta. Estoy formada en ajustes de sistemas, en ajustes de equipo».

Ella agrega: «¿Qué es lo que se prepara? Esto suena de una determinada manera y no con la mesa, sino que hacemos que llegue a cubrir todas las partes por igual, independientemente de la colocación de los altavoces. En resumen, decidir hacia dónde va ir el sonido».

Sara comenta la gran carga de trabajo con la que cuentan en época de fiestas: «Hemos estados los siete días completos sin parar». Aunque alude al gran ambiente laboral que se respira: «Somos como una familia, viajamos juntos a todos los sitios, entonces la verdad es que nos lo pasamos muy bien y el trabajo en sí lo hacemos muy divertido. Lo mejor es tener buen ambiente laboral».