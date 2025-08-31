Drones contra escombreras en Salamanca: detectan cinco infracciones el primer mes Desde finales de julio la aeronave no tripulada ha efectuado 52 controles por toda la ciudad

Cartel para informar de que la zona está videvigilada con drones en la calle Babia.

Belén Hernández Salamanca Domingo, 31 de agosto 2025, 07:37

Ha pasado algo más de un mes desde que los drones controlan los puntos de riesgo de convertirse en escombreras en la ciudad, una innovación que se ha mostrado efectiva después de que haya detectado infracciones por las que se han abierto cinco investigaciones.

Desde que el nuevo sistema de vigilancia se presentó el pasado 21 de julio y hasta ahora el dron ha realizado 52 controles por toda la capital, especialmente en las zonas recurrentes de abandono de residuos, escombros y elementos voluminosos.

Sin duda la herramienta tecnológica contribuirá a reducir la impunidad en los vertidos ilegales, además de servir como elemento disuasorio. A la espera de que termine el año para hacer un balance, lo cierto es que este año la cifra de expedientes sancionadores abiertos por tirar escombros se aproximan a la de todo el año pasado.

Según fuentes municipales, desde enero se han abierto 36 expedientes frente a los 38 de todo el ejercicio pasado. Esto hace pensar que 2025 acabará con registros por encima del año anterior.

Cabe recordar que dentro del Plan Especial de Actuación puesto en marcha en 2019 por las concejalías de Medio Ambiente, Protección Ciudadana y Fomento el pasado mes de julio se incorporó un dron para intensificar las labores de vigilancia, que se acompañará en los próximos meses por más aeronaves no tripuladas.

Estos dispositivos tienen la capacidad de captar imágenes con su cámara a dos kilómetros de distancia, por lo que permiten detectar cualquier tipo de comportamiento extraño en las zonas donde habitualmente se han realizado vertidos ilegales.

El año pasado se abrieron 38 expedientes sancionadores por depósito de escorias, escombros, chatarra u otros residuos en el contenedor, por abandono de residuos voluminosos en la vía pública y por abandono, vertido o acopio de residuos fuera de los contenedores. También se efectuaron inspecciones en obras.

