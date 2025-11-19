Doyagüe: «En Salamanca se garantiza el 100 % de las interrupciones voluntarias del embarazo en el Hospital» La jefa del servicio de Ginecología ha participado en el Congreso Nacional de la especialidad que se celebra en Salamanca

Ángel Benito Salamanca Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:44

La celebración en Salamanca del 38 Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia, que reúne a más de un millar de profesionales de toda España, ha servido para poner sobre la mesa los grandes retos del servicio en el Complejo Asistencial de Salamanca.

Su jefa, María José Doyagüe, subrayó la necesidad de reforzar la plantilla para mantener el nivel de calidad que distingue al Hospital: «Necesitamos más profesionales, no agotados ni trabajando jornadas interminables, para poder sostener la excelencia de la Ginecología en Salamanca». Recordó que el servicio no tiene listas de espera gracias al esfuerzo extraordinario de los equipos, pero alertó de que esa presión asistencial no es sostenible sin nuevos efectivos. «Para crecer hacen falta profesionales. El profesional es lo más rentable que existe: sin plantilla, los proyectos no avanzan», afirmó.

La responsable avanzó además algunos de los hitos que marcarán los próximos años, como la implantación de una unidad de reproducción asistida —una de las tres que tendrá la Comunidad— y la llegada de un segundo robot quirúrgico, que reforzará el liderazgo del servicio en cirugía robótica y técnicas mínimamente invasivas.

También destacó la apertura del nuevo edificio de consultas y la incorporación de tecnologías como la cirugía vaginal endoscópica. La especialista también quiso dar visibilidad a que en el Hospital de Salamanca «se garantiza el 100 % de las interrupciones voluntarias del embarazo con profesionales propios en la sanidad pública». «A veces hay más ruido social que realidad: para nosotros forma parte de nuestra práctica diaria», reconoció. La organizadora del congreso, la salmantina Corazón Hernández, destacó como una de las principales reivindicaciones la necesidad de aumentar la formación de especialistas a cinco años para adecuarla a la complejidad y especialización que requiere. También coincidió con el alcalde en reivindicar una mejora de las comunicaciones.

El presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Pere Brescó, participó en la inauguración oficial junto al alcalde, Carlos García Carbayo, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, junto al delegado de la Junta, Eloy Ruiz, la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Salamanca, Rosario Arévalo.