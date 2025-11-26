Al menos dos de cada tres alcaldes de la provincia no cobran ni un euro por su cargo Las retribuciones de los regidores y concejales de la provincia suponen un desembolso anual de más de 2,6 millones de euros

Carlos Rincón Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:08

El pasado año los salmantinos pagaron a los alcaldes y concejales de toda la provincia más de 2,6 millones de euros en sueldos y dietas. Pero lo cierto es que el 35% de ese presupuesto fue a la Corporación local de la capital del Tormes. Los 1,7 millones restantes se repartieron entre ediles de otros 58 municipios, porque lo cierto es que la mayor parte de los ediles de la provincia no cobran un duro por ejercer sus cargos.

Conforme a los datos publicados por el Ministerio de la Función Pública, dos de cada tres regidores municipales de la provincia no cobran ni un euro por su cargo. Eso sí, hay 57 municipios que no han facilitado información al departamento que dirige el ministro Óscar López. Entre ellos, se encuentran consistorios destacados como Doñinos, Arapiles, Puente del Congosto, San Cristóbal de la Sierra o Villoria, entre otros.

Después de Carlos García Carbayo, el regidor con mayores retribuciones durante el pasado año fue el primer edil de Cabrerizos, Claudio del Río, cuya dedicación exclusiva supuso un desembolso de 48.666 euros. Aún así hay casi medio millar de alcaldes españoles que cobraron más que él. En Salamanca, le siguen el alcalde de Villares de la Reina, José Buenaventura Recio, quien, pese a tener una dedicación parcial del 75%, habría percibido 40.001 euros, más que David Mingo, con su dedicación exclusiva en Santa Marta (38.496). Les seguirían en este ranking los regidores de Villamayor, Castellanos de Moriscos, Valdelosa, Carbajosa de la Sagrada, Babilafuente y La Alberca.

Al margen de los más de 250 regidores que no perciben ningún tipo de retribución ni dieta, llama la atención que en 2024 el primer edil de Aldealengua ingresó tan solo 60 euros y sus homólogos de Galingo y Perahuy, Navasfrías, Membribe de la Sierra, Almendra, Salvatierra de Tormes, Sardón de los Frailes, Armenteros, Galinduste y Villar de la Yegua ingresaron menos de 300 euros en todo el año por ejercer su cargo público.