El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, durante su última visita a Salamanca. ARCHIVO

Dos salmantinas, distinguidas por la Conferencia Episcopal con sus máximos galardones

Han sido reconocidas por su labor informativa al servicio de la Iglesia en la categoría de Comunicación Diocesana

La Gaceta

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:08

Comenta

La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales (CECS) ha dado a conocer este jueves la lista de premiados en la 56ª edición de los Premios ¡Bravo!, unos galardones que reconocen la labor de profesionales de la comunicación que destacan por su servicio a la dignidad humana, los derechos humanos y los valores evangélicos.

La ceremonia de entrega se celebrará en el marco de la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que tendrá lugar el 17 de mayo de 2026.

Reconocimiento a la excelencia comunicativa

Desde su creación, los Premios ¡Bravo! buscan distinguir la labor responsable y humanizadora de comunicadores y entidades en distintos ámbitos mediáticos. La edición de 2025 reúne una amplia variedad de perfiles, desde periodistas y medios hasta proyectos publicitarios y obras cinematográficas.

Reconocimiento a la excelencia comunicativa

- Premio ¡Bravo! Especial: Fernando Ónega.

- Premio ¡Bravo! de Prensa: Javier Cercas.

- Premio ¡Bravo! de Radio: Fundación COPE.

- Premio ¡Bravo! de Televisión: José Luis Pérez (TRECE).

- Premio ¡Bravo! de Comunicación Digital: 'Adopta un comercio', de la agencia Siberia.

- Premio ¡Bravo! de Cine: Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los Domingos'.

- Premio ¡Bravo! de Música: Rosalía, por 'Lux'.

- Premio ¡Bravo! de Publicidad: campaña #Tancomotú, de Contrapunto BBDO para Down España.

- Premio ¡Bravo! de Podcast: Carlos Roca, por Roca Project.

- Premio ¡Bravo! de Comunicación diocesana: Eva Cañas y María Criado.

Un jurado de expertos

El jurado responsable de otorgar los premios estuvo presidido por Mons. Salvador Giménez Valls, obispo emérito de Lleida y miembro de la CECS. Como vocales participaron:

- Irene Pozo, directora del área socio-religiosa de Ábside Media.

- Fernando Galindo, decano de la Facultad de Comunicación de la UPSA.

- Fran Otero, director de Ecclesia.

- Ulises Bellón, director de prensa de la CECS.

- Juan Orellana, director del Departamento de Cine de la CECS.

Actuó como secretario del jurado José Gabriel Vera, director de la Oficina de Información de la CEE y del Secretariado de la CECS.

