Uno de los helicópteros en Matacán.

Dos helicópteros BlackHawk han llegado a la base aérea de Matacán para participar en el dispositivo de extinción de incendios

Las aeronaves han sido aportadas por los Gobiernos de Eslovaquia y República Checa a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, activado por el Ministerio del Interior

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:46

A primera hora de la tarde de este miércoles, han aterrizado en la base aérea de Matacán en Salamanca, dos helicópteros BlackHaw para participar en el dispositivo de extinción de los incendios forestales que asolan nuestro país.

En la recepción de estas aeronaves han estado presentes Rosa López, subdelegada del Gobierno en Salamanca, y el Coronel jefe de la Base Aérea de Matacán, José Ignacio Ruiz de Eguilaz Martín.

Rosa López ha mostrado su agradecimiento al personal y a los Gobiernos de Eslovaquia y República Checa por el esfuerzo para participar en este dispositivo de lucha contra incendios.

López ha querido destacar la solidaridad mostrada por varios países de la Unión Europea, que han aportado personal y medios para lograr acabar con esta ola de incendios.

Estos helicópteros han llegado a Castilla y León a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, activado por el Ministerio del Interior y operará donde sea más urgente su intervención.

Desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el Ministerio del Interior se gestiona la incorporación de nuevos medios europeos en las labores de extinción.

En el caso de estos helicópteros BlackHawk tienen una capacidad de carga de 3.400 litros.

