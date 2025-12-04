Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Celebración de los 20 años de trayectora internacional de la empresa albercana. FOTOS: ARCHIVO
Dos décadas proyectando la esencia del ibérico y la sierra de francia al mundo

La empresa albercana Embutidos y Jamones Fermín celebra 20 años de expansión internacional apostando por la sostenibilidad y la diversificación del mercado

Salamanca

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:00

En pleno corazón de la Sierra de Francia, Embutidos Fermín representa la historia de una familia que decidió apostar por su tierra cuando muchos se marchaban. Desde aquella pequeña carnicería fundada en 1956 hasta convertirse en un referente mundial, la empresa celebra dos décadas decisivas de crecimiento, modernización y mirada internacional sin renunciar a la esencia que la vio nacer.

Durante estos últimos 20 años, Fermín ha consolidado un modelo que combina tradición y excelencia con una clara estrategia de futuro. Su expansión internacional (siendo pioneros en Japón y Estados Unidos y después conquistando Canadá, Singapur y China) ha situado la marca en algunos de los mercados más exigentes del mundo. Ahora, la compañía avanza hacia una mayor diversificación, reforzando su presencia en Asia y preparando nuevos proyectos que reduzcan la dependencia de un único país.

Al mismo tiempo, la empresa trabaja para potenciar su implantación en el mercado nacional, donde su calidad certificada y su herencia artesanal son un valor en alza. Ese crecimiento se apoya en una apuesta decidida por la sostenibilidad: energía solar en sus plantas, mejoras en depuración y procesos responsables.

Pero si hay algo que define a Embutidos Fermín es su compromiso con el territorio. Con cerca de un centenar de empleos estables, la empresa contribuye a fijar población, mantener servicios y demostrar que el desarrollo rural es posible. Hoy, con la tercera generación ya integrada, Fermín mira al futuro con el mismo espíritu que impulsó sus orígenes: seguir creciendo sin perder sus raíces.

Embutidos y Jamones Fermín

El chef José Andrés con el primer jamón de Embutidos Fermín en USA.

Carretera de Salamanca, kilómetro 77,3, 37624, La Alberca, Salamanca

923415135

www.embutidosfermin.es

