Dolores Pérez celebra sus 100 años junto a sus seres queridos. ALMEIDA

Dolores Pérez, cien años bien vividos

La mujer, natural de Morasverdes, celebra un siglo de vida junto a sus seres queridos

María Andrea Sandia

Salamanca

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:21

Dolores Pérez Gallego ha alcanzado un gran hito: ha superado la barrera de los 100 años. La mujer, natural del pueblo de Morasverdes, celebró este importante momento junto a sus familiares en una emotiva comida.

«Fue un momento muy especial. Nos reunimos todos. Hijos, nietos, primos y sobrinos... todos queríamos estar para compartir con ella un momento tan especial como este. Nos juntamos 26 personas. A ella se la veía muy feliz y animada, rodeada de todos sus seres queridos», relata su hijo Antonio Serradilla Pérez, que no puede evitar emocionarse al hablar de Dolores. «Para mí, mi madre lo es todo. Es mi ejemplo a seguir. Ha sido una mujer sumamente entregada y trabajadora. A pesar de las dificultades económicas, ella hizo todo lo que estaba en sus manos para que a mi hermana y a mí nunca nos faltara nada», recuerda su hijo.

Durante su vida Dolores tuvo que enfrentarse a momentos difíciles, sin embargo, fue una mujer que siempre supo cómo salir adelante por sí misma. «Cuando estaba soltera trabajaba en una panadería, que en aquellos tiempos era un oficio muy sacrificado porque tenía que madrugar y trabajar muchas horas. Una vez se casó, le tocó encargarse de la casa y de nosotros. Como en esos tiempos la situación económica era muy dura, también trabajaba como costurera y en el campo», cuenta Antonio.

A pesar de estas largas jornadas, Dolores ha sido una mujer que siempre estaba dispuesta a hacer amigos. «En el pueblo es muy querida por todos», señala su hijo.

