Diversión sin tregua para los pequeños en Los Comuneros El barrio festeja sus fiestas con hinchables

El parque Picasso se ha convertido este sábado en el epicentro de la diversión del barrio de Los Comuneros con motivo de la celebración de sus fiestas.

La jornada estuvo marcada por temperaturas agradables con cielos despejados, lo que permitió que los vecinos disfrutaran de un día de convivencia lleno de actividades y diversión.

Los protagonistas indiscutibles de la jornada fueron los pequeños de la casa que saltaron hasta más no poder en los tres hinchables infantiles. Cada uno de ellos con juegos diferentes. El primero tenía unas canastas de baloncesto para que los niños jugaran a encestar la pelota. El segundo estaba pensado para los más pequeños, ya que se trataba de un pequeño castillo cuadrado de menor tamaño cercado con rejilla para evitar las caídas. Mientras que, el tercero era para los niños un poco más grandes, este tenía una mayor altura y disponía de un tobogán.

Luego, la diversión continúo con un movida fiesta de la espuma en la que no faltaron ni las risas ni los juegos. La música también fue una de las protagonistas de la jornada, ya que animó la fiesta durante todo el día.

La programación festiva, organizada por la Asociación de Vecinos Alto Rollo-Los Comuneros, continuarán hasta el próximo viernes con actividades para todas las edades. Este domingo tendrá lugar la diana floreada que animará el barrio con un recorrido de charanga y majorettes.

