Participantes en el recorrido en bici organizado por el club Promesal. OBES

Diversión sobre dos ruedas en el Día de la Bici

Los salmantinos disfrutaron este domingo de una ruta ciclista por la ciudad en el marco de la Semana Europea de la Movilidad

María Andrea Sandia

Salamanca

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:51

La Semana Europea de la Movilidad de este 2025 ya está llegando a su fin y con ella las decenas de propuestas que llenaron de diversión, energía y ganas de cuidar el planeta las calles charras durante los últimos días. Este domingo tuvo lugar el penúltimo día de actividades enmarcadas dentro de esta celebración global.

Durante toda la jornada, los salmantinos pudieron acceder de manera gratuita al Museo de la Historia de la Automoción, un viaje único a través del tiempo y que invita a reflexionar sobre cómo han cambiado los medios de transporte con los años.

El plato fuerte del día fue la ruta organizada por el Club Ciclista Promesal con motivo del Día de la Bici. Una actividad cuya finalidad era difundir los beneficios, tanto para la salud como para el medio ambiente, de moverse en este medio de transporte.

El recorrido arrancó a las cinco de la tarde de la Plaza Mayor en una soleada tarde con temperaturas frescas que permitieron a los participantes disfrutar al máximo de la bicicleta. Personas de todas las edades participaron en esta ruta en la que lo más importante no era llegar primero, sino disfrutar el camino y compartir con el resto de los asistentes.

Al llegar al parque Elio Antonio de Nebrija, punto de finalización del recorrido, la diversión continuó con distintas propuestas para todos los gustos y sorteos a cargo del Club Ciclista Promesal.

