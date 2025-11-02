«El Distrito Tecnológico y el Puerto Seco pueden transformar el futuro económico de Salamanca»

Belén Hernández Salamanca Domingo, 2 de noviembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

Desde el pasado 17 de septiembre, Alberto Díaz es el vigésimo tercer presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, tras suceder a Benjamín Crespo. Apuesta por la innovación, la formación y el suelo industrial como motores del crecimiento. Reclama agilidad administrativa, mejores comunicaciones y apoyo público-privado para fortalecer a las pymes y atraer nuevas empresas a Salamanca.

Lleva mes y medio en el cargo. ¿Se ha sentido cómodo?

—Benjamín Crespo delegó en mí algunas funciones en estos últimos tres años antes de marcharse, lo que ha propiciado que me apoyara mucho en el equipo de la Cámara. Gracias a eso, la llegada al cargo ha sido un traspaso suave.

Insiste en que la Cámara es la casa de todos los empresarios. ¿Qué medidas concretas va a impulsar para que sientan esa cercanía?

—Continuar en la línea actual, con programas que ayuden real y directamente a las empresas, con formaciones potentes y adaptadas a lo que necesitamos en el día a día para adaptarnos rápida y fácilmente al entramado normativo, que cambia cada poco. También trabajamos mucho en intentar solucionar uno de los problemas más graves para las empresas, que es la empleabilidad. Incidimos en la formación de jóvenes y de personas con más de 45 años para que puedan adaptarse al mercado laboral y contar con profesionales útiles que podamos incorporar a nuestras empresas. Ese es un problema de todos los empresarios.

En varias ocasiones ha subrayado que Salamanca debe ser un referente nacional en innovación. ¿Qué necesita la provincia para ello?

—Para empezar, mejorar las comunicaciones y el transporte, que es una demanda que tenemos todos los empresarios. También necesitamos más suelo industrial. Es fundamental para que las empresas puedan implantarse aquí a un precio más asequible que en otras provincias con mejor conexión.

El Distrito Tecnológico está en ciernes. ¿Cree que va a propiciar un impulso importante?

—Por ubicación, tiene potencial para convertirse en un polo tecnológico fantástico. Está dentro de la ciudad y junto a la estación de tren. Ya le hemos ofrecido colaboración al Ayuntamiento de Salamanca a través de la Fundación Incyde.

¿Será una pieza importante en el desarrollo de la ciudad?

—Salamanca ya se ha posicionado como un polo tecnológico y necesitamos más espacio para las empresas. El Parque Científico ya está ocupado al 100%. Ahí juega un papel importante el Distrito Tecnológico, que está muy bien ubicado en la parcela del antiguo MercaSalamanca.

¿Qué perfil de emprendedor predomina en Salamanca y cuál cree que tendrá más futuro?

—Depende, porque al final esto también tiene mucho que ver con el esfuerzo. Es verdad que el emprendedor tecnológico es el que más despunta, pero también hay emprendedores que vienen a la Cámara para que les elaboremos planes de negocio en ámbitos como la hostelería. Ahora trabajamos mucho en eso, y la gente sabe a qué atenerse cuando arranca con unos números por delante, lo que eleva su porcentaje de éxito. De hecho, estamos mejorando muchísimo en calidad en hostelería porque trabajamos cada vez mejor desde el inicio, algo que se puede aplicar a casi cualquier sector. En este aspecto también tendrá un papel fundamental el nuevo Campus Agroalimentario, que dará un impulso a este ámbito tan predominante en Salamanca. Si aportamos un cambio de visión, podemos encontrar nuevos emprendedores.

En su estreno como presidente destacó el papel de las pymes como motor de futuro. ¿Qué tipo de apoyos necesitan?

—Asesoramiento, porque el cambio normativo es enorme y las empresas necesitan estar al día. También que sigamos insistiendo en la mejora de las comunicaciones para Salamanca. Todo lo demás son ya cuestiones impositivas, porque la carga fiscal de las empresas cada vez es más alta y nos dificulta el avance.

¿Cuál sería el escenario ideal?

—La colaboración público-privada. Que las empresas sientan el apoyo de las instituciones para crecer, desarrollarse y generar empleo.

La burocracia es un freno para muchos empresarios.

—En todos los foros y debates solicitamos reducirla, porque el tiempo que transcurre desde que se empieza con una idea de negocio hasta que se puede ejecutar es muchas veces insostenible para cualquier emprendedor. Depende de la actividad, pero en construcción hablamos de al menos seis meses para una licencia. Los plazos para abrir un negocio con licencia de apertura y ambiental también se alargan, como mínimo, medio año. Es un ritmo lento para negocios a veces simples. En la Cámara hacemos una labor muy importante, ya que clarificamos mucho al emprendedor indicándole cuáles son los pasos que debe afrontar.

Acciones como la IV Feria de Empleo y las entrevistas de hostelería fueron un auténtico éxito.

—Durante la Feria de Empleo y Emprendimiento pasaron por la Cámara 3.000 personas y, a la semana siguiente, a través de la Asociación de Hostelería, se hicieron entrevistas exprés de empleo a las que acudieron más de 900 personas.

¿Trabajan en más acciones?

—Sí, ya trabajamos con diferentes sectores, como la construcción y el transporte, donde los empresarios no encuentran mano de obra.

¿Cuál fue el secreto del éxito?

—Hacerlo a través del ECYL, la Oficina de Empleo. Muchas empresas, cuando publican una oferta de trabajo, lo hacen en plataformas y no cuentan con el ECYL, que selecciona los candidatos por categorías. En estas dos acciones fueron ellos quienes avisaron a los empleables para que acudieran a encontrar trabajo.

Otro de los pilares básicos de la Cámara es la internacionalización.

—Las empresas cada vez más nacen pensando en que su mercado no se puede limitar a España. Por eso trabajamos en programas de ayuda a la internacionalización y certificados de origen, porque cada vez es más importante. Colaboramos estrechamente con el ECYL y con el ICEX para desarrollar programas y, sobre todo, acciones de comercialización exterior.

¿Qué otros ámbitos tienen proyección en la internacionalización en Salamanca?

—El logístico, a través del Puerto Seco, puede convertir a Salamanca en un referente si trabajamos bien la conexión con el resto de Europa. Desde el puerto de Oporto tendríamos un potencial fortísimo, porque podríamos conectarnos con todo el mundo y Salamanca podría ser una base logística muy importante. Podemos convertirnos en el puerto seco de Oporto para el resto del continente europeo.

¿Cómo le gustaría que se recordara su presidencia al frente de la Cámara de Comercio?

—Me gustaría dejar un legado de trabajo y esfuerzo por los empresarios de la provincia de Salamanca. Que se sientan representados conmigo y con el trabajo que desarrolla la Cámara sería un éxito. Y que cuenten con nosotros, conmigo especialmente, para cualquier propuesta. También me gustaría que todos tuvieran en cuenta a la Cámara como referente global del sector, empezando por las instituciones.