¿Dispone Transportes de fondos para la rehabilitación integral de la A-62 entre Salamanca y Ciudad Rodrigo?

Ante las numerosas críticas a la falta de mantenimiento y el avanzado deterioro del trazado de la A-62 entre Salamanca y Ciudad Rodrigo, el Ministerio de Transportes respondió el pasado 5 de junio en una respuesta parlamentaria a los diputados nacionales del PP por Salamanca que está redactando tres proyectos de rehabilitación estructural que supondrán una inversión de casi 40 millones de euros en los tramos entre la capital del Tormes y La Rad, y entre Martín de Yeltes y Ciudad Rodrigo.

En la contestación dirigida a José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, el Gobierno apuntaba que, «una vez que se aprueben los proyectos de rehabilitación indicados se procederá con la licitación de los contratos de obra, en función de las disponibilidades presupuestarias». No obstante, el pasado 21 de julio el parlamentario socialista David Serrada y el secretario del PSOE en Miróbriga, Carlos Fernández Cuesta, aseguraron en rueda de prensa que estas actuaciones de mejora de la autovía cuentan «con partidas presupuestarias reservadas». Ante ello, los diputados populares han registrado una nueva pregunta en la Cámara Baja para aclarar si realmente el Ministerio cuenta con financiación disponible para licitar estas actuaciones de forma inmediata o habrá que esperar como indicaba daba a entender la primera respuesta del Ejecutivo.

«¿Puede el Gobierno garantizar que las obras de rehabilitación estructural del firme van a estar finalizadas y ejecutadas antes de la finalización de la legislatura? ¿Existe alguna partida presupuestaria reservada para la ejecución de dichas obras?», han preguntado por escrito los parlamentarios del PP. Hay que tener en cuenta que estas tres intervenciones no se limitarían a los trabajos de parcheo o asfaltado, como los que se están acometiendo en la actualidad y se han realizado también con anterioridad, y que no acaban de solucionar los problemas de deterioro que sufre la Autovía de Castilla y que llevan a muchos conductores a circular por el carril izquierdo para sortear los numerosos baches que hay en la calzada. Teniendo en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado en vigor son los que se aprobaron para 2023, en ellos no se contemplaría ninguna partida específica para estas intervenciones en la A-62.

Por otra parte, Bermúdez, Moro y Martín piden todo tipo de detalles sobre estos proyectos en redacción a los que Transportes no se ha referido hasta el pasado junio pese a que las criticas por el mal estado de la autovía comenzaron hace meses. «¿En qué fecha inició el Ministerio la redacción de estos tres proyectos de rehabilitación estructural del firme de la A-62? ¿Cuándo tiene previsto la finalización de la redacción de dichos proyectos? ¿Conforme a qué orden de estudio se está redactando cada uno de los tres proyectos? ¿Puede el Gobierno comprometer que los contratos van a licitarse en cuanto se aprueban los proyectos?», preguntan en su iniciativa.