«Disfruté mucho tocando en 'El Rey León'. Y me ayudó a financiar mi primer disco»

Alabado por crítica y publico y, con su estilo personal, referencia del nuevo flamenco instrumental, Chico Pérez aunará este domingo en el CAEM su talento al de los integrantes de la Joven Orquesta Ciudad de Salamanca. Flamenco, jazz y música sinfónica para que la tradición dialogue con la modernidad en un formato tan ambicioso como evocador.

¿Qué nos encontraremos ese domingo en el CAEM?

—Más allá de que entiendan de jazz o de flamenco, a mí me gusta que el público haga un viaje, que se emocione y disfrute con esos arreglos de cuerda, que son maravillosos, y de un repertorio que encaja a la perfección con la orquesta.

¿Es diferente esta conexión musical cuando la orquesta está integrada por jóvenes?

—Creo que en lo que más diferencia se nota es en el entusiasmo y las ganas que ponen de aprender cosas nuevas. Siempre intento que los músicos que nos acompañan hagan suyo nuestro repertorio para disfrutar y hacer disfrutar . Llevamos meses hablando con el director, Andrés Ramos, un tipo maravilloso que precisamente nos transmite esas ganas, esa ilusión de los ensayos.

Es la primera vez que actúa en Salamanca.

—Es una ciudad que visito regularmente. Tengo familia y también grandes amigos allí . Sin ir más lejos, este año he estado un par de veces. Cuando hace año y medio empezamos a hablar de la posibilidad de hacer este concierto, y además en el CAEM, que es inmenso, estuve encantado. Además le adelanto que vendrá Héctor Lacosta, de Tu Otra Bonita, a hacer un tema con nosotros.

¿Actuar ante un público nuevo le lleva a a estar, digamos, en guardia ante sus reacciones?

—Yo me guío mucho por las sensaciones que me transmiten en el concierto: cómo es ese primer aplauso, cómo van respondiendo después. Todo eso me va guiando con su energía para saber dónde he de poner más énfasis. Hay públicos que te dan su cariño desde el principio y otros a los que te los tienes que ganar. A los que venimos del sur nos pasa eso cuando llegamos al norte, que siempre es más complicado al principio, pero después ya no hay ningún problema. Yo siempre confío en el repertorio, en la música. El tiempo me ha demostrado que, tanto dentro como fuera de España, en todas partes el final es el mismo: el público en pie y aplaudiendo sin parar. Yo confío en eso.

En el caso de este espectáculo, podría ser que parte del público acudan a oír jazz, otros flamenco y algunos sean fieles a la Joven Orquesta y su repertorio clásico. ¿Como se enfrenta a un público tan heterógéneo?

—Bueno, esa es la clave de mi música. Unos llegan diciendo que el jazz no le gustaba, otros que no sentían el flamenco y al final todos salen encantados. Por eso tengo esa confianza. Logramos acercarnos a distintas sensibilidades.

Usted nació en Jaén, tierra de olivos, de cante jondo y de raíz. ¿Como impregnó eso su música?

—Totalmente. Y vengo además de una familia de músicos. Tengo raíces cordobesas y llevo unos años viviendo en Sevilla. Al final yo creo que en Andalucía te impregnas de todo eso y te influye.

Jorge Pardo nos decía hace poco que a los músicos que abrieron camino fusionando el jazz con el flamenco, como Paco de Lucía, se les ha reconocido más con el paso de los años. ¿Piensa igual?

—Si, con el tiempo, y no solo pasa con la música, todo adquiere una perspectiva diferente. Siempre habrá gente a la que le guste y gente a la que no. Aunque cada género musical tiene su rinconcito de puristas... Incluso en el flamenco, hubo gente que a Paco no podía ni verlo, y ahora para todos es Dios. A mí me pasó en la promoción de mi primer disco 'Gruserías' que me llegaron tres reseñas de tres revistas diferentes: una decía que el disco era totalmente flamenco, otra, que era totalmente jazzero, y la tercera, que no era ninguna de las dos cosas. Entonces aprendí que cada uno escucha la música a su manera. Al final el público es sabio y te va devolviendo lo que tú le das. Pero vamos, yo no me creo pionero en nada. Otros artistas como Jorge, como Dorantes, nos marcaron el camino a las generaciones que estamos llegando ahora.

Tras su debut discográfico, llegaron dos trabajos más, 'Continente 27' y 'Sarao'. En este tiempo ha cosechado grandes elogios del tipo «Chico Pérez, la gran revelación del jazz flamenco». ¿Cómo lleva esa presión?

—Quizás con el segundo disco, después de que el primero funcionara tan bien, esa presión me la impuse yo mismo, una autoexigencia que me hace crecer y que yo siempre he tenido. Ahora me siento más tranquilo y maduro, y esos elogios y esa posición en la que me colocan son maravillosos y me los tomo como que algo estaré haciendo bien. Es un incentivo. Una de las cosas de las que me siento más orgulloso es que cuando alguien escucha por primera vez algo nuevo de mi música diga: «Este es Chico». Esa personalidad es una de las cosas más bonitas y difíciles de conseguir que hay en la música.

Ha compuesto bandas sonoras para producciones, películas y documentales. ¿Influye esta experiencia en la forma en que concibe o arreglas piezas para una interpretación orquestal en vivo?

—Las bandas sonoras, la música de cine, me apasiona. Es de lo que más escucho. Y en verdad no ha sido hasta hace dos años cuando lo he visibilizado como una nueva vía de trabajo. Cuando compongo un tema, no solo pienso en el piano, sino en cómo entraría ahí la percusión, el violonchelo... Es algo inconsciente. Por eso he empezado a formarme en esa producción que hoy día puede hacerse prácticamente desde casa. Ese mundo de la música para audiovisual me saca de la rueda «disco, gira, disco...».

Hasta 2021 fue durante cinco años pianista principal, director y profesor de la escuela del musical 'El Rey León' en Madrid. ¿Qué le aportó como músico?

—Fue una etapa maravillosa. Disfruté mucho tocando en el musical más grande y me dejó recuerdos muy felices. El trabajo me permitió además poder financiarme mi primer disco. Pero tras la pandemia, el espectáculo retrasó su apertura y yo ya decidí que era momento de volver a Andalucía y dedicarme 100 por cien a mi música. Aún me piden entradas los amigos, pero es imposible (ríe). Eso siempre lo han tenido muy controlado.

