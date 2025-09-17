Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El diputado, David Mingo, junto a la comisaria, Beatríz Sánchez. ALMEIDA

La Diputación inaugura la muestra fotográfica y de acuarelas «Vestir el Barro»

La exposición se podrá ver hasta el 23 de noviembre en el Instituto de Identidades

M.B.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:24

La Diputación de Salamanca inauguró este jueves en la Sala de Exposiciones del Instituto de las Identidades, junto a la Torre del Clavero, la muestra Vestir el Barro. Fotografías de la Escuela Madrileña de Cerámica en Salamanca, Candelario 1922 y La Alberca 1923-1924. La exposición podrá visitarse hasta el 23 de noviembre y reúne fotografías. acuarelas, piezas cerámicas, jarrones o paneles de azulejos, contextualizado todo ello con trajes tradicionales, que documentan la vida cotidiana y la riqueza etnográfica de estas localidades.

El diputado de Cultura, David Mingo, destacó en la apertura que la iniciativa responde a una «deuda histórica» con la sociedad salmantina: «Nuestro deber es dar a la indumentaria salmantina el lugar que merece, en la primera posición del panorama nacional. Este espacio debe consolidarse como centro de referencia etnográfico vinculado al traje popular».

Por su parte, el director del Museo Etnográfico de Castilla y León, Pepe Calvo, puso en valor la colaboración institucional: «Es un placer ver cómo se adapta este legado a Salamanca con tanto cuidado y rigor».

La comisaria de la exposición, Beatriz Sánchez Valdelvira, subrayó el carácter único del fondo fotográfico y documental: «De La Alberca se conservan más de 550 entre fotografías y acuarelas, un número excepcional, muchas de ellas inéditas».

