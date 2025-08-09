Diez accidentes laborales se producen al día en Salamanca

Carlos Rincón Salamanca Sábado, 9 de agosto 2025, 06:45 Comenta Compartir

En la primera mitad del año, se registraron en la provincia de Salamanca 1.795 accidentes laborales con baja, una media de diez cada día. Son 33 más que en el mismo periodo del pasado año, un incremento de un 1,8%. A lo largo de esos seis meses, hubo que lamentar una muerte, al igual que entre enero y junio de 2024, aunque ese año se produjo en itinere y esta vez fue en el lugar de trabajo, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Disminuyen, eso sí, la relevancia de las lesiones. Frente a los 17 heridos graves del pasado ejercicio, este han sido una decena. Por el contrario, en el primer semestre de 2025 se contabilizaron 1.615 heridos leves frente a los 1.564 del ejercicio previo. No obstante, las cifras de este ejercicio son mejores que las de 2023, cuando se contabilizaron tres fallecidos —dos durante la jornada y otro, in itinere— y un 1% más de heridos.

Es la industria manufacturera el sector de actividad económica en el que más se repiten los accidentes laborales. En los seis primeros meses de este año se notificaron 347 siniestros —diez menos que en 2024—. Tras ella, la construcción acumula el mayor número de incidentes en este periodo. Fueron 270, seis más que el año anterior. También superaron el centenar, en el comercio (199), las actividades sanitarias y de servicios sociales (196), la agricultura y la ganadería (114), las actividades administrativas y los servicios auxiliares (103) y la hostelería (101).

La mayoría de los accidentes que conllevan una baja laboral les ocurren a trabajadores asalariados, dado que representan la mayoría de los afiliados a la Seguridad Social de la provincia. Aun así, en uno de cada quince siniestros registrados en la provincia, concretamente 101, el herido fue un autónomo. Pero los niveles de incidencia muestran que la proporción de incidentes que se producen respecto al número de afiliados es tres veces superior entre los trabajadores por cuenta ajena que entre los autónomos, que, en muchos casos y según explican las asociaciones que les representan, no pueden permitirse una baja laboral.

En la comparativa con otras provincias, Salamanca no destaca como uno de los territorios con más siniestralidad laboral, pero aun así está por encima de la media nacional. No obstante, se sitúa entre las diez provincias españolas con menos víctimas mortales en accidentes de trabajo.