Diana Navarro, este sábado en Salamanca: “Ha sido un gran orgullo interpretar a Concha Piquer, una de las primeras feministas y empresarias”

El Teatro Liceo acogerá este sábado a las 21:00 horas la obra de teatro musical escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, ‘La tierra extraña’. Cuenta la historia de Concha Piquer, la cantante de copla más famosa de España y el poeta Federico García Lorca. Ella advierte al artista que la situación del país es peligrosa para él y le aconseja huir al extranjero. Lorca, se plantea si debe dejar su querida tierra y emigrar a México con la ayuda de la cantante. Toda la función es acompañada de las clásicas coplas españolas interpretadas por los mismos actores.

La gran cantante Concha Piquer fue una artista española real, ¿cómo era su personalidad?

—Concha Piquer ha sido y es, un siglo después, una de las primeras feministas empresarias. A sus 14 años, se fue a Broadway a probar suerte y terminó triunfando. Además, fue la primera mujer que apareció en el cine sonoro. Tenía muchísimo carácter y consiguió hacerse un hueco en un mundo de hombres. Y aparte de todo esto, es un referente clarísimo en la copla española.

¿Cómo ha sido encarnar el papel de una cantante tan carismática?

—Ha sido un viaje apasionante. Aún la sigo redescubriendo cada día. Me leí su libro biográfico, escrito por su hija, y hablé con ella y con su nieta. También me ayudaron los archivos sonoros. Yo quería mostrar su parte más humana, ya que siempre se la vio como a una mujer muy estricta.

¿Y su caracterización?

—El trabajo de vestuario y maquillaje ha sido maravilloso. Además, tenemos una fisionomía parecida. Pero nunca he querido imitarla, sino ser un vehículo de la ‘artistaza’ que era.

¿Se identifica con ella?

—No. Rotundamente no. Ojalá. Yo no sería tan directa como ella.

Usted es cantante y actriz, ¿qué disfruta más?

—Es como tener un hijo y una hija, quiero a los dos por igual. La interpretación me está atrapando. Para mí, el teatro es como dar un concierto y viceversa. No podría vivir sin ninguna de las dos.

La obra trata sobre la difícil situación de España durante los comienzos de la Guerra Civil, ¿qué acogida ha tenido ante el público?

—Pues impresionante, la verdad, porque la obra lanza una mensaje conciliador. El espectador se lleva una gran sorpresa. Intentamos transmitir que: “No nos volvamos locos, todos somos personas antes que ideologías”.

¿Tiene ya planes para un futuro próximo?

—Sí. Acabamos la gira de la obra en julio y comenzaré mi espectáculo ‘De la Piquer a la Navarro’, donde haré una transición desde la copla original de Concha hasta la mía, con mi toque personal.

¿Tiene ganas de actuar en Salamanca?

—Muchísimas. Hace 18 años saqué mi primer disco y grabé en la Plaza Mayor, aún se me ponen los pelos de punta. Además allí conocí las ‘palomas’, no he visto más arte que comerse la ensaladilla rusa de esa manera.