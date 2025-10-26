«Ha sido un día inolvidable» La imagen más antigua de la Semana Santa salmantina , el Cristo de la Agonía Redentora salió de nuevo de la Catedral, está vez en pleno otoño, en una jornada histórica para celebrar los 500 años

La tarde del domingo 26 de octubre quedará grabada en la memoria de la Cofradía del Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora y de toda Salamanca. Tras meses de preparación, el cierre del V Centenario se celebró con una procesión extraordinaria que logró reunir a centenares de personas a las puertas de la Catedral Nueva, en un ambiente de fervor, y emoción compartida.

En primer lugar se celebró en la Catedral la eucaristía solemne, que sirvió de antesala al esperado desfile procesional. Cuando el reloj marcaba las 19:23, y bajo un cielo despejado aunque frío, se abrió la Puerta del Obispo para dejar salir al Cristo, entre aplausos. Era la primera vez que la venerada imagen —que normalmente recorre las calles en la madrugada del Jueves Santo— salía a la luz del atardecer, en un horario accesible para muchos salmantinos que no pueden verla durante la noche.

El itinerario, aprobado en asamblea general, llevó al Cristo por Benedicto XVI, Calderón de la Barca, Libreros y Serranos, para adentrarse después por Cervantes y Ancha, calles inéditas para la cofradía, donde los vecinos adornaron balcones y ventanas con flores y telas moradas. Desde la plaza de las Angustias, el cortejo encaró el regreso por Compañía y Rúa Mayor, entre un público que acompañó con respeto y devoción hasta su entrada triunfal de nuevo en la Catedral.

El paso, portado a hombros por los hermanos de carga, contó además con la participación excepcional de cofrades de otras hermandades salmantinas, invitados a compartir un turno de carga en señal de fraternidad. Al frente, el jefe de paso, Ramón Gómez, dirigió con precisión el andar solemne del Cristo en cada giro, con una cadencia que emocionó al público congregado.

El acompañamiento musical fue a cargo de la Agrupación Musical Cristo Yacente, sección musical de la propia cofradía, interpretó durante el recorrido una cuidada selección de marchas procesionales, entre ellas el estreno absoluto de «Y el velo se rasgó», compuesta por Sergio Iván González, su director musical.

El hermano mayor, Roberto Sánchez, mostraba su emoción al finalizar la procesión: «Ha sido un día inolvidable. Llevamos un año de trabajo intenso y hoy todo ha merecido la pena. El Cristo ha vuelto a recorrer Salamanca con la misma devoción que hace siglos.» La procesión extraordinaria puso el broche de oro a un programa de actos cuidadosamente diseñado.