Después de 'Vidas pasadas', Celine Song vuelve a enamorarnos

La Gaceta Jueves, 14 de agosto 2025, 17:39 Comenta Compartir

Parece un triángulo amoroso propio de los 90. Lo protagonizan tres estrellas, Chris Evans (Capitán América), Pedro Pascal (The Last of Us) y Dakota Johnson (50 sombras de Grey); se desarrolla en la glamourosa Nueva York, donde los protagonistas van vestidos cual pinceles; tiene una estructura de comedia romántica clásica (con sus malentendidos y torpezas) y una fotografía elegante. Sin embargo, detrás se esconde una mirada de autor: la de la coreana Celine Song (1988), que con su hermosa ópera prima, Vidas pasadas, aspiró al Oscar a mejor película y dirección en 2023, aparte de arrasar en los Independent Spirit Awards y conquistar a la crítica de medio mundo. Ahora, revitaliza un género en horas bajas, y lo hace desde el realismo ácido, gracias a sus diálogos agudos (también escritos por ella) y a sus reflexiones sobre las relaciones modernas, la autoestima, el clasismo o la inmediatez. La protagonista es celestina profesional (matchmaker, en inglés), un oficio que desempeñó la propia Song en sus primeros años en Manhattan, para pagar las facturas mientras trataba de abrirse paso como dramaturga. En la agencia de citas en la que trabajaba descubrió las contradicciones de ese mundillo. «Cuando preguntaba a mis clientes por su pareja ideal, me hablaban de estatura, peso, raza, empleo, patrimonio… o sea, solo de números», contaba a la revista Entertainment Weekly. Pero un compañero de vida es mucho más que eso. Materialistas deconstruye los tópicos del cine romántico y puede disfrutarse ya en Cines Van Dyck y Van Dyck Tormes.

Ampliar

En el argumento, Johnson es una casamentera que presume de su método, más humano, preciso y segmentado que una simple app. En sus entrevistas, evalúa no solo los rasgos físicos, sino también culturales, intelectuales y económicos, para que se ajusten a las preferencias de sus clientas. Un día, la invitan a una boda (la novena producto de sus gestiones, nada menos), donde se encuentra con dos hombres opuestos (y apuestos). Por un lado, el hermano del novio, un broker millonario, amable y carismático (Pedro Pascal); por otro, su ex novio, tan tierno como siempre (Chris Evans), que sigue ganándose el pan como camarero, ya que su carrera como actor de teatro nunca ha despegado. Ella, que lleva tiempo soltera y sin intención de casarse (y que suele defender el matrimonio como una conveniencia, un intercambio de bienes), debería tener muy clara la decisión: sobre el papel, uno es el candidato perfecto, y el otro, un idealista bohemio que aún comparte piso. Pero los asuntos del corazón siempre resultan más complejos. Materialistas tiene originalidad en el tono y las ideas, de una profundidad que pocos cineastas han incorporado al género (viene a la mente Woody Allen). Pone sobre la mesa las aristas de cualquier relación (estabilidad, paciencia, conflictos, comodidad…), critica el consumismo y la superficialidad, y, como en Vidas pasadas, se niega a visiones simplistas. Gracias a su sobriedad, su ritmo pausado, su melancolía, sus buenas conversaciones y sus personajes creíbles, ofrece una refrescante visión del amor en nuestro tiempo, al ritmo de la música indie de Cat Power o St. Vincent.