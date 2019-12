Después del temporal... una Navidad primaveral en Salamanca

El tiempo está loco y nunca mejor dicho. Cuando la provincia de Salamanca todavía no se ha recuperado de los efectos de la borrasca ‘Elsa’ y este sábado sufrirá los de ‘Fabien’ con rachas máximas de hasta 100 kilómetros por hora, las previsiones para Nochebuena y Navidad no pueden ser mejores. La inestabilidad desaparece y, no solo eso, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica máximas en la capital de hasta 18 grados. Temperaturas más propias de la primavera y no de un invierno que arranca este domingo.

Este sábado de momento, toda la provincia de Salamanca se encuentra en alerta naranja por los fuertes vientos que trae consigo la borrasca ‘Fabien’. Se podrán registrar rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Este domingo irá amainando el temporal, pero la Aemet tendrá actividad la alerta amarilla en Salamanca y las rachas podrán llegar a los 80 kilómetros por hora.

Pero todo cambiará a partir del lunes. Las alertas se desactivan, la lluvia desaparece, el viento se calma y las temperaturas comienzan a subir. Habrá máximas de 15 grados en la capital y mínimas de 6. Pero el día de Nochebuena viviremos una jornada totalmente anómala para el momento del año en el que nos encontramos. Una masa de aire caliente penetra en la península y eso provocará que se puedan alcanzar los 18 grados de máxima en Salamanca, con mínimas que no bajarán de los 7. Los cielos estarán despejados aunque, eso sí, todo dependerá de los bancos de niebla. Si este fenómeno se limita a las primeras horas del día, tendremos garantizada una jornada primaveral. Situación idéntica tendremos el día de Navidad, aunque con mayor nubosidad. Este sorprendente tiempo no se limitará a la capital, localidades como Béjar y Ciudad Rodrigo también alcanzarán los 18 grados de máxima.