Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del lugar del incidente. ALMEIDA

Desprendimiento en La Purísima

Un fragmento de un sillar de arenisca cae a la vía pública

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Salamanca

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:04

En torno a las diez de la mañana, efectivos de los Bomberos y de la Policía Local de Salamanca se han desplazado a la plaza de las Agustinas ante el aviso recibido por el 112 de que se había producido un desprendimiento en la iglesia de La Purísima.

Se trata de una pieza de unos 8 centímetros de alto por otros 8 de altos. Los bomberos han analizado la fachada en busca del punto en el que se ha producido el desprendimiento y analizando posibles riesgos y elaborarán un informe que trasladarán a Patrimonio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manzanares ya tiene sustituto en La Glorieta
  2. 2 30 casos en todo el país y dos en Salamanca: Lucas, el niño con déficit de merosina
  3. 3 Las cabañuelas ya tienen su predicción para un 2026 marcado por la nieve: «Año bellotero...»
  4. 4 El aeropuerto de Matacán será reformado con el último plan de inversiones de Aena
  5. 5 Así es una familia típica salmantina según la IA: ¿Te representa?
  6. 6 «Vamos a por los 106»
  7. 7 Morante no falla a su plaza de La Glorieta y regresa en Salamanca
  8. 8 Gran movilización por un incendio declarado en una vivienda de la calle del Jerte de Béjar
  9. 9 Gran movilización por un incendio declarado en una vivienda de la calle del Jerte de Béjar
  10. 10 La nueva estafa que circula por redes sociales y en la que debes evitar pinchar: «Se me ha mojado...»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Desprendimiento en La Purísima

Desprendimiento en La Purísima