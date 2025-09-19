Desprendimiento en La Purísima
Un fragmento de un sillar de arenisca cae a la vía pública
Salamanca
Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:04
En torno a las diez de la mañana, efectivos de los Bomberos y de la Policía Local de Salamanca se han desplazado a la plaza de las Agustinas ante el aviso recibido por el 112 de que se había producido un desprendimiento en la iglesia de La Purísima.
Se trata de una pieza de unos 8 centímetros de alto por otros 8 de altos. Los bomberos han analizado la fachada en busca del punto en el que se ha producido el desprendimiento y analizando posibles riesgos y elaborarán un informe que trasladarán a Patrimonio.
