Desplome de los nacimientos: la cifra más baja en más de medio siglo Salamanca, una de las provincias en las que más tarde se tiene el primer hijo

Carlos Rincón Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:00

La población continúa aumentando en la provincia, pero no es ni mucho menos por un aumento de los bebés. La natalidad continúa su desplome y, salvo que cambie la tendencia en el último trimestre, 2025 será el año con menos nacimientos en más de medio siglo. En los nueve primeros meses del año vinieron al mundo en Salamanca 1.227 pequeños, un 4,9 % menos que en el mismo periodo de 2024.

Actualmente nacen a la semana una media de 31 bebés, dieciocho menos que cuando comenzó este siglo. El descenso de la natalidad, más pronunciado en los últimos años, hace que hoy nazcan la mitad de pequeños que en la década de los ochenta —en los nueve primeros meses de 1988 vinieron al mundo 2.516 pequeños—.

Es la llegada de inmigrantes el principal motivo de que la población continúe creciendo pero también la que impide una mayor caída de la natalidad. Un 15,2 % de los niños que han nacido en Salamanca en los tres primeros trimestres del año son de madre extranjera, concretamente 254. De ellas, más de la mitad son americanas. Y más concretamente una de cada cinco son peruanas; casi un 14 %, de Marruecos; un 11 %, de Colombia, y un 7,5 % de Venezuela, conforme a los datos del pasado año.

Además, Salamanca es uno de los territorios de España en los que más tarde se tiene el primer hijo, concretamente a los 32,26 años frente a la media nacional de 31,52. La maternidad solo es más tardía en La Coruña, Guipúzcoa, Vizcaya, Pontevedra, León y Madrid. Casi seis años se ha retrasado en el último medio siglo, en 1975, la edad media en la que las salmantinas tenían a su primer hijo se situaba en los 26,38 años.

El 54 % de los nacimientos que se contabilizan en Salamanca son de madres no casadas. El porcentaje se ha duplicado respecto a hace cincuenta años.