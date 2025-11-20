Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre con un carro de bebé en la Plaza. LAYA

Desplome de los nacimientos: la cifra más baja en más de medio siglo

Salamanca, una de las provincias en las que más tarde se tiene el primer hijo

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:00

Comenta

La población continúa aumentando en la provincia, pero no es ni mucho menos por un aumento de los bebés. La natalidad continúa su desplome y, salvo que cambie la tendencia en el último trimestre, 2025 será el año con menos nacimientos en más de medio siglo. En los nueve primeros meses del año vinieron al mundo en Salamanca 1.227 pequeños, un 4,9 % menos que en el mismo periodo de 2024.

Actualmente nacen a la semana una media de 31 bebés, dieciocho menos que cuando comenzó este siglo. El descenso de la natalidad, más pronunciado en los últimos años, hace que hoy nazcan la mitad de pequeños que en la década de los ochenta —en los nueve primeros meses de 1988 vinieron al mundo 2.516 pequeños—.

Es la llegada de inmigrantes el principal motivo de que la población continúe creciendo pero también la que impide una mayor caída de la natalidad. Un 15,2 % de los niños que han nacido en Salamanca en los tres primeros trimestres del año son de madre extranjera, concretamente 254. De ellas, más de la mitad son americanas. Y más concretamente una de cada cinco son peruanas; casi un 14 %, de Marruecos; un 11 %, de Colombia, y un 7,5 % de Venezuela, conforme a los datos del pasado año.

Además, Salamanca es uno de los territorios de España en los que más tarde se tiene el primer hijo, concretamente a los 32,26 años frente a la media nacional de 31,52. La maternidad solo es más tardía en La Coruña, Guipúzcoa, Vizcaya, Pontevedra, León y Madrid. Casi seis años se ha retrasado en el último medio siglo, en 1975, la edad media en la que las salmantinas tenían a su primer hijo se situaba en los 26,38 años.

El 54 % de los nacimientos que se contabilizan en Salamanca son de madres no casadas. El porcentaje se ha duplicado respecto a hace cincuenta años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En el banquillo de los acusados por destrozar un coche en Villoruela y dar una paliza a dos viandantes por recriminarles su acción
  2. 2 «Nuestra actuación fue determinante para salvarle la vida, según los sanitarios»
  3. 3 Una menor atendida tras desplomarse por encontrarse mareada en la Avenida de La Aldehuela
  4. 4 La interminable cola para comprar lotería vuelve a atravesar el centro de Salamanca
  5. 5 Los dos nombres de moda para los bebés que triunfan en Salamanca
  6. 6 Un incendio en Ledesma obliga a desalojar una vivienda de madrugada
  7. 7 Hallan a un octogenario que había desaparecido en la zona del Polvorín del barrio de Tejares
  8. 8 El nuevo reto de Domingo López Chaves
  9. 9 Santa Marta despedirá 2025 con la verbena de Nochevieja de la orquesta Kronos
  10. 10 Trasladado al Hospital un joven de 20 años tras chocar un coche y un patinete en la Avenida de los Maristas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Desplome de los nacimientos: la cifra más baja en más de medio siglo

Desplome de los nacimientos: la cifra más baja en más de medio siglo