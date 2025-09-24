'Despedidas seguras' por centro El Ayuntamiento ya ha informado a los 14 colegios más conflictivos de las «parada exprés» para que las familias dejen a sus hijos sin riesgo ni sanciones ante el inicio de la actividad escolar al 100 % desde el 1 de octubre

Los centros escolares con entornos en los que se pueden generar problemas por la doble fila ya han recibido instrucciones de la Policía Local de Salamanca para que las familias sepan dónde y cómo pueden dejar a los niños, garantizando su seguridad y la del resto de personas que acuden al colegio. Aunque las labores de control y vigilancia del tráfico se ejecutan en todas las escuelas de la capital, se priorizan en 14 colegios e institutos, especialmente a partir del 1 de octubre, cuando terminan las jornadas reducidas y arranca la actividad lectiva al 100 %. Para este curso se han habilitado, en las proximidades de estos centros, espacios con dos modalidades.

La primera, de corta duración, en la línea de las campañas de «Besa y vete», permite detener el vehículo entre 30 y 60 segundos cerca de la entrada del colegio, sin bajarse, sin parar el motor y sin generar doble fila.

La segunda, con mayor tiempo de parada —entre cinco y diez minutos— sigue el modelo «Besa y camina». Son áreas cercanas al centro escolar en las que poder parar temporalmente para que alumnos pequeños o con necesidades específicas puedan subir y bajar del vehículo, disponiendo de más tiempo, y ser acompañados por sus padres o responsables hasta la puerta.

Los objetivos del plan para este curso 2025-2026 son, en primer lugar, reducir el riesgo de accidentes y facilitar que los niños suban y bajen de los vehículos en espacios seguros. Al mismo tiempo, el dispositivo busca que la doble fila «escolar» afecte lo mínimo a la fluidez del tráfico de la capital a las horas de entrada y salida de clase. Para ello se han habilitado calles y vías públicas con menor circulación de vehículos y peatones, destinadas a estancias máximas de 10 minutos.

Los 14 centros incluidos en el proyecto de «Despedida segura» disponen de soluciones «ad hoc», aprovechando calles próximas con escaso tránsito y derivando a las familias a estacionamientos cercanos para garantizar la seguridad tanto de quienes acuden en coche como de los peatones que llegan caminando a clase.

El informe enviado a los colegios insiste en que la puesta en marcha del plan de «Paradas exprés» comienza con una fase informativa o educativa —cada año hay familias nuevas en los centros— y que, «transcurrido un tiempo adecuado», se avanzará hacia una fase de corrección, es decir, con sanciones a quienes incumplan el procedimiento.