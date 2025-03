El desierto demográfico gana terreno: el 25 % de la provincia, más despoblada que Siberia

C.R. Salamanca Domingo, 2 de marzo 2025, 06:00 | Actualizado 12:16h. Comenta Compartir

El territorio más despoblado del planeta, Mongolia, tiene una densidad de población que casi quintuplica la del municipio salmantino de Garcirrey. Dado que el desierto del Gobi cubre gran parte del país, por cada uno de sus habitantes la nación asiática dispone de 450 metros cuadrados de terreno. Esto no es nada para el pueblo salmantino. Aunque mucho más pequeño, cuenta, sin embargo, con más de kilómetro y medio de terreno por cada uno de sus 55 vecinos. Se trata del caso más extremo que existe en la provincia, pero hay otros tres municipios que tampoco llegan a tener ni un habitante por kilómetro cuadrado. Son Gejuelo del Barro, Espadaña y Pozos de Hinojo. Por otra parte, Villasdardo, Villarmuerto, Puertas, Olmedo de Camaces, Tremedal de Tormes, Peralejos de Arriba y Castraz superan esa ratio, pero por muy poco.

La provincia también tiene su particular «desierto del Sáhara». Es una superficie de 1.100 kilómetros cuadrados que se encuentra entre Ledesma y Vitigudino, en el noroeste de la provincia. En un grupo de 25 municipios que se localizan en esta zona de la provincia no se llega ni a dos habitantes por kilómetro cuadrado, la densidad de población que tiene el Sáhara Occidental, otro de los territorios más deshabitados de la Tierra. Más despoblada que Islandia, esa gran isla del Atlántico, se encuentran el territorio que separa Aldeatejada de Linares de Riofrío. Ni a tres habitantes por kilómetro llega la suma de los términos municipales de Sanchón de la Sagrada, Narros de Matalayegua, San Pedro de Rozados, Herguijuela del Campo, Membribe de la Sierra, Barbalos y Berrocal de Huebra.

Ampliar

En ese ránking de las localizaciones más deshabitadas del planeta figura también Siberia, donde en cada kilómetro cuadrado residirían de media tres personas. Así se encuentra una cuarta parte del territorio de la provincia de Salamanca, una extensión de terreno de casi 3.000 kilómetros cuadrados en la que se localizarían un total de 62 pueblos. Lógicamente Mongolia, el Sáhara, Islandia y Siberia tienen grandes extensiones de terreno sin ni una sola vivienda y, por tanto, no son asimilables a estos términos municipales. No obstante, estas comparaciones sí permiten hacerse una idea muy clara de que, a pesar de que la población total de la provincia ha aumentado en los últimos años gracias a la llegada de inmigrantes, la sangría demográfica no ha cesado en el entorno rural.

Pero el problema no solo está en esos 62 municipios. La Unión Europea entiende como desiertos demográficos aquellos territorios en los que la densidad de población es inferior a los diez habitantes por kilómetro cuadrado. Dentro de esa definición se enmarcarían tres cuartas partes de la provincia charra, 9.050 de sus 12.349 kilómetros cuadrados. En este territorio con escasos vecinos se localizan dos de cada tres municipios de Salamanca, concretamente 242. Así, el 12 % de la población (39.300 aproximadamente) está esparcida por tres cuartas partes del territorio salmantino, mientras que el 88 % restante de los habitantes (más de 288.000) se concentra en tan solo 3.300 kilómetros cuadrados, menos de un 25 % de la superficie total.

Las «arenas» de ese desierto continúan su expansión. En las dos últimas décadas han pasado a formar parte de él Morille, Pedraza de Alba, Pitiegua, Tarazona de la Guareña, Alaraz, Alba de Yeltes, Sotoserrano, Cabezabellosa de la Calzada, Garcihernández, Robliza de Cojos y Bóveda del Río Almar. Frente a estos, Buenavista ha escapado de las «dunas» de la despoblación. Si en 2004 tenía 250 vecinos ahora supera los 365, un incremento que le ha permitido salir del principal «grupo de riesgo».

La provincia cuenta con un gran foco en torno al que se concentran dos tercios de la población: la ciudad de Salamanca. En los dos «cinturones» de localidades que la rodean residen más de 200.000 personas. Si en el conjunto de la provincia la densidad demográfica es de 26 habitantes por kilómetro cuadrado, en la capital se dispara a 3.662. Eso sí, en las dos últimas décadas ha descendido en 80 vecinos por kilómetro y lo ha hecho principalmente en favor del área metropolitana. Santa Marta de Tormes, que es la otra localidad en la que ya en 2004 se superaban el millar de habitantes por kilometro cuadrado, también se ha producido un descenso —de 1.504 a 1.475 residentes por km—. No obstante, ha crecido en Carbajosa de la Sagrada, Villamayor, Cabrerizos, Villares de la Reina, Castellanos de Moriscos, Doñinos de Salamanca, Aldealengua, Monterrubio de Armuña y San Cristóbal de la Cuesta, entre otros.

Al margen de la capital y su entorno más cercano, existen otros ocho municipios en la provincia que concentran más de 30 habitantes por kilómetro. Son Ciudad Rodrigo, Vitigudino, La Alberca, Béjar, Linares de Riofrío, Guijuelo, Alba de Tormes, Peñaranda de Bracamonte y Macotera. En el segundo «cinturón» metropolitano destacan por su mayor densidad demográfica Alba de Tormes, Calzada de Valdunciel. Babilafuente, Villoria y Villoruela.

Temas

Salamanca

Garcirrey

Cabrerizos