Descubre el Endolifting: un rejuvenecimiento sin cirugía y con resultados increíbles

Parte del equipo de INEA SALUD. De izda. a drcha.: Sara Domínguez, responsable de clínica; Lourdes García Martínez, cirujana plástica y estética y directora médica de INEA SALUD; Andrea Santos, nutricionista; y Lourdes Pardo, dermatóloga.

En la clínica INEA SALUD saben que cada paciente busca verse mejor y no siempre es necesario someterse a una cirugía. «Por eso, el endolifting Lipodefine®se ha convertido en uno de nuestros tratamientos estrella», explican desde la clínica. Esta técnica mínimamente invasiva utiliza energía láser para tensar la piel desde el interior, estimular el colágeno, licuar la grasa y redefinir los contornos, especialmente los faciales, sin necesidad de bisturí.

¿Las ventajas? Muchas. LIPODEFINE ofrece un efecto lifting natural, mejora la flacidez, afina el óvalo facial y rejuvenece zonas como cuello, papada o mejillas. Todo con un procedimiento rápido, prácticamente indoloro y que permite retomar la rutina el mismo día, sin necesidad de baja laboral o social. Los resultados comienzan a apreciarse desde las primeras semanas y continúan mejorando a medida que la piel produce nuevo colágeno.

«Tras el tratamiento, los cuidados son sencillos: evitar el sol directo durante unos días, hidratar bien la piel y seguir las recomendaciones personalizadas que damos en consulta». No requiere vendajes ni reposo prolongado, solo pequeños cuidados para potenciar sus efectos.

Si buscas un cambio visible, natural y sin pasar por quirófano, el endolifting puede ser la respuesta. «Te invitamos a visitarnos y descubrir cómo esta técnica puede ayudarte a verte y sentirte mejor. ¡Estaremos encantados de asesorarte!».

Contacto

Paseo Carmelitas, 91. Salamanca

722216209

ineasalud@gmail.com

Instagram: inea_salud

Página web