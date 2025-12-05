Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parte del equipo de INEA SALUD. De izda. a drcha.: Sara Domínguez, responsable de clínica; Lourdes García Martínez, cirujana plástica y estética y directora médica de INEA SALUD; Andrea Santos, nutricionista; y Lourdes Pardo, dermatóloga. FOTOS: ALMEIDA
CONTENIDO PATROCINADO

Descubre el Endolifting: un rejuvenecimiento sin cirugía y con resultados increíbles

INEA SALUD apuesta por soluciones estéticas que no requieren pasar por quirófano, y el endolifting Lipodefine®, técnica mínimamente invasiva, es una de las más demandadas

Viernes, 5 de diciembre 2025, 05:00

En la clínica INEA SALUD saben que cada paciente busca verse mejor y no siempre es necesario someterse a una cirugía. «Por eso, el endolifting Lipodefine®se ha convertido en uno de nuestros tratamientos estrella», explican desde la clínica. Esta técnica mínimamente invasiva utiliza energía láser para tensar la piel desde el interior, estimular el colágeno, licuar la grasa y redefinir los contornos, especialmente los faciales, sin necesidad de bisturí.

¿Las ventajas? Muchas. LIPODEFINE ofrece un efecto lifting natural, mejora la flacidez, afina el óvalo facial y rejuvenece zonas como cuello, papada o mejillas. Todo con un procedimiento rápido, prácticamente indoloro y que permite retomar la rutina el mismo día, sin necesidad de baja laboral o social. Los resultados comienzan a apreciarse desde las primeras semanas y continúan mejorando a medida que la piel produce nuevo colágeno.

«Tras el tratamiento, los cuidados son sencillos: evitar el sol directo durante unos días, hidratar bien la piel y seguir las recomendaciones personalizadas que damos en consulta». No requiere vendajes ni reposo prolongado, solo pequeños cuidados para potenciar sus efectos.

Si buscas un cambio visible, natural y sin pasar por quirófano, el endolifting puede ser la respuesta. «Te invitamos a visitarnos y descubrir cómo esta técnica puede ayudarte a verte y sentirte mejor. ¡Estaremos encantados de asesorarte!».

Contacto

Paseo Carmelitas, 91. Salamanca

722216209

ineasalud@gmail.com

Instagram: inea_salud

Página web

Top 50
  1. 1 El duro viaje de Susana Díaz a Salamanca: «He intentado olvidarlo porque casi me destroza la vida»
  2. 2 Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido
  3. 3 La obra que nunca para en Salamanca
  4. 4 Así quedan las fiestas locales de 2026 en los municipios de Salamanca
  5. 5 España se retira de Eurovisión
  6. 6 Misterioso mensaje de Yurena por las calles de Salamanca
  7. 7 Sanidad corrige los servicios mínimos de la huelga médica en Salamanca y añade refuerzos en el turno de tarde
  8. 8

    Incertidumbre en el sector del porcino ibérico tras el desplome histórico del precio del blanco
  9. 9 Una reforma integral para el último edificio histórico del Rollo
  10. 10 Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Descubre el Endolifting: un rejuvenecimiento sin cirugía y con resultados increíbles

Descubre el Endolifting: un rejuvenecimiento sin cirugía y con resultados increíbles