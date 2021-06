Desalojan tres locales de Salamanca por incumplir los aforos y multan a 9 personas por no llevar mascarilla

La primera noche en la que se celebraba el ‘fin’ de la mascarilla en espacios abiertos en Salamanca también ha tenido sus consecuencias. Esa sensación de libertad hace que algunos continúen incumpliendo las normas y la Policía local tuvo que emplearse a fondo la noche de este sábado.

Así, los agentes tuvieron que desalojar tres establecimientos por incumplir el aforo, que en estos momentos es del 75%.

El hecho de que se pueda ir por la calle sin mascarilla no implica que no deba llevarse puesta si no puede cumplirse la distancia de seguridad o se está en el interior de un establecimiento. Por eso, la Policía local todavía puso 9 denuncias por no hacer uso de la mascarilla en estas circunstancias.

Además, los agentes tramitaron 8 denuncias por botellones y otras 2 a personas que estaban fumando sin respetar la distancia de seguridad.