Derribo final para culminar la urbanización de la avenida de Salamanca Con un presupuesto de 1,1 millones se pavimentarán calles, se renovarán redes, se crearán jardines y una calle peatonal

Belén Hernández Salamanca Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:30 | Actualizado 11:48h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las obras que completarán la urbanización de la avenida de Salamanca, en el barrio Blanco, en el tramo comprendido entre las calles Santa Rita, Regato del Anís y Río Jordán. Así lo ha destacado hoy el alcalde, Carlos García Carbayo, durante una visita a los trabajos en la denominada Unidad de Acción Nº 2 del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) 7 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Salamanca.

Con un presupuesto de adjudicación de 1.105.561,35 euros, en primer lugar se está procediendo al derribo de las últimas naves de la zona. Una vez limpia la parcela, se acometerá la pavimentación de las calles, la renovación de 291 metros de tuberías de la red de abastecimiento de agua y cerca de 350 metros de la red de saneamiento, y la renovación de una treintena de luminarias de alumbrado con tecnología energéticamente eficiente.

A mayores, junto a unas 60 plazas de estacionamiento para vehículos, se creará con sus servicios una nueva calle peatonal paralela a la avenida de Salamanca que contará en su zona central de un área de descanso con banco corrido modular en forma de U. Anexa a esta área, se creará una nueva zona ajardinada de 3.361 metros cuadrados con riego automático, donde también se plantarán 53 árboles en alineación y ejemplares arbustivos.

La urbanización del PERI 7 dará continuación al bulevar verde existente en la avenida de Salamanca, donde se ha remodelado la zona de juegos infantiles y las pistas deportivas, además de crear una zona de aparatos biosaludables en el parque San Juan Bosco y una nueva zona para perros en los Jardines de San Enrique de Ossó.

Esta actuación conlleva además una ordenación urbanística de la zona que, junto a una parcela en la anexa calle Nazaret, permitirá a sus propietarios la construcción de hasta 108 viviendas. Al menos un 10% de ellas serán públicas, pues parte de este terreno corresponde al Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) del Ayuntamiento de Salamanca.

Más de 2 millones de inversión en el barrio Blanco

La urbanización del PERI 7 se suma a otras actuaciones en el barrio Blanco durante el actual mandato, con una inversión total superior a dos millones de euros. Destacan la renovación de las calles Santa Rita, Misión y Rocinante, donde se han ordenado los viales con mejor accesibilidad, canalización subterránea para el soterramiento de las infraestructuras urbanas que se encontraban soportadas por las fachadas de los edificios, la renovación de la red principal de abastecimiento de agua, la construcción de una nueva red de aguas pluviales y saneamiento, así como mejoras en la red de alumbrado público con tecnología energéticamente eficiente para favorecer el ahorro en la factura eléctrica y producir una menor contaminación lumínica. También se están renovando 940 metros de tuberías de abastecimiento de agua de las calles Alfareros, Marineros y Profesor Lucas.

Entre la mejora de los servicios públicos en el barrio Blanco, también destaca la puesta en funcionamiento de las nuevas líneas 14 y 15 del servicio público de transporte urbano en autobús, que permiten acercar hasta el Hospital Universitario y hasta el Campus Universitario Miguel de Unamuno a los vecinos de los barrios Pizarrales, Blanco, Capuchinos, Huerta Otea y El Zurguén. Y recientemente se han habilitado plazas de estacionamiento en la calle Río Ebro para facilitar a los padres y madres que puedan dejar y recoger a escolares del colegio público Gran Capitán.