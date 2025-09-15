Derecho y Psicología suspenden la charla de una investigadora israelí tras las presiones de organizaciones de estudiantes CEA había emplazado al Rectorado y a los decanos a suspender las intervenciones programadas para esta semana en ambas facultades

Imagen de la acampada palestina que hubo en el Campus Unamuno.

Ángel Benito Salamanca Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:46

Las facultades de Derecho y Psicología han decidido suspender las charlas previstas para esta semana por la doctora Galit Nahari «en aras de evitar cualquier incidente que ponga en peligro la convivencia en ambos centros», tal y como han trasladado ambos decanos, Juan José García Meilán, y María Ángeles Guervos, en un comunicado.

En la mañana de este lunes, el Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA) había denunciado que estas charlas rompían el compromiso que se había alcanzado con la Universidad de no participar ni financiar ningún acto académico que blanquee o normalice la violencia. Por ello, había solicitado el anuncio de la cancelación de ambas charlas, algo que finalmente se ha producido.

No obstante, ambos decanos han querido plantear dos reflexiones que se reproducen de forma íntegra a continuación:

«1. Ambas facultades han dado sobradas muestras de respeto en la defensa de los derechos humanos. Y condenan firmemente la crisis humanitaria insostenible que se está produciendo en los territorios palestinos.

2. Pero, en el mismo sentido, no es aceptable el señalamiento de una investigadora por el mero hecho de su nacionalidad. La Dra Galit Nahari es una experta reconocida internacionalmente en la detección de mentiras durante la entrevista policial. Sus trabajos son utilizados por investigadores y policías de todo el mundo y este es el interés académico y científico de los eventos programados.«

En este sentido, reiteran que la Universidad «es un espacio libre debate intelectual y de concordia y respeto entre personas».