«Han demonizado la hostelería, y no es así; el trabajador puede jubilarse con nosotros» El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería llama a los jóvenes a probar como trabajadores del sector para comprobar que las cosas han cambiado

Carlos Rincón Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:00

Ante la falta de profesionales que aqueja a la hostelería, el presidente de las asociación de empresarios de este sector en Salamanca, Jorge Moro, ha apuntado este martes que, tras ese desajuste entre la oferta y demanda de trabajadores, hay gente «que nos tiene demonizados desde hace muchísimo tiempo».

«Creo que no es así, nosotros, la mayoría, cumplimos con nuestras obligaciones y lo único que queremos es que, sobre todo, la gente joven entienda que tiene futuro en la hostelería y que puede jubilarse con nosotros», ha señalado durante la iniciativa «Conexión Hostelería: Entrevistas de Trabajo Express», en la que se ha convocado a 900 desempleados para cubrir 63 puestos vacantes en empresas del sector. «Nuestro sector tiene unas condiciones extraordinarias, que les invitamos a que, por lo menos, las conozcan y que no escuchen lo que se suele decir. Aquí estamos para ofrecerles trabajo», ha añadido

En la misma línea, el presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, Jaime Fernández, ha señalado que «se ha creado como una especie de globo de que la hostelería siempre es mala, que no se hacen bien las cosas». «Y aquí lo que queremos demostrar es que queremos hacer una formación cualificada, que haya conciliación, que la gente que venga a trabajar tenga un futuro. La hostelería puede ser un futuro, no es para trabajar solamente un momento», ha subrayado.

Moro no ha ocultado, sin embargo, que en Salamanca es sector se ve muy afectado por la temporalidad, no solo por el turismo sino también por la importante población flotante que suponen los miles de estudiantes que residen en ella. «Sabemos que el trabajo que ofrecemos es temporal, pero también es verdad que tenemos muchos contratos fijos», ha destacado el presidente de los hosteleros salmantinos, quien se ha mostrado contento con la buena respuesta que obtuvo la iniciativa que se ha puesto este martes en marcha en colaboración con la Cámara de Comercio y el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León. «Hoy vemos con satisfacción que tenemos a tanta gente esperando a tener un empleo y, por supuesto, nosotros estamos deseosos de ofrecérselo en las mejores condiciones», ha afirmado.