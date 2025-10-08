Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge Moro, Jaime Fernández y Leticia García. ALMEIDA

«Han demonizado la hostelería, y no es así; el trabajador puede jubilarse con nosotros»

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería llama a los jóvenes a probar como trabajadores del sector para comprobar que las cosas han cambiado

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:00

Comenta

Ante la falta de profesionales que aqueja a la hostelería, el presidente de las asociación de empresarios de este sector en Salamanca, Jorge Moro, ha apuntado este martes que, tras ese desajuste entre la oferta y demanda de trabajadores, hay gente «que nos tiene demonizados desde hace muchísimo tiempo».

«Creo que no es así, nosotros, la mayoría, cumplimos con nuestras obligaciones y lo único que queremos es que, sobre todo, la gente joven entienda que tiene futuro en la hostelería y que puede jubilarse con nosotros», ha señalado durante la iniciativa «Conexión Hostelería: Entrevistas de Trabajo Express», en la que se ha convocado a 900 desempleados para cubrir 63 puestos vacantes en empresas del sector. «Nuestro sector tiene unas condiciones extraordinarias, que les invitamos a que, por lo menos, las conozcan y que no escuchen lo que se suele decir. Aquí estamos para ofrecerles trabajo», ha añadido

En la misma línea, el presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, Jaime Fernández, ha señalado que «se ha creado como una especie de globo de que la hostelería siempre es mala, que no se hacen bien las cosas». «Y aquí lo que queremos demostrar es que queremos hacer una formación cualificada, que haya conciliación, que la gente que venga a trabajar tenga un futuro. La hostelería puede ser un futuro, no es para trabajar solamente un momento», ha subrayado.

Moro no ha ocultado, sin embargo, que en Salamanca es sector se ve muy afectado por la temporalidad, no solo por el turismo sino también por la importante población flotante que suponen los miles de estudiantes que residen en ella. «Sabemos que el trabajo que ofrecemos es temporal, pero también es verdad que tenemos muchos contratos fijos», ha destacado el presidente de los hosteleros salmantinos, quien se ha mostrado contento con la buena respuesta que obtuvo la iniciativa que se ha puesto este martes en marcha en colaboración con la Cámara de Comercio y el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León. «Hoy vemos con satisfacción que tenemos a tanta gente esperando a tener un empleo y, por supuesto, nosotros estamos deseosos de ofrecérselo en las mejores condiciones», ha afirmado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mercadona confirma el cierre de todas sus tiendas para estos dos días
  2. 2 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  3. 3 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  4. 4 Las cabañuelas y su refrán advierten de lo que viene en los próximos días: «Si mucha agua en octubre ves...»
  5. 5 900 candidatos para 63 puestos en hostelería: entrevistas express en la Cámara de Comercio
  6. 6 Adiós al buen tiempo: la AEMET pone fecha a una lengua de aire frío que revolucionará el tiempo
  7. 7 Bahía de Berenguela: un nuevo concepto residencial en Salamanca
  8. 8 La Fiscalía pide 8 años de cárcel para un vecino de Guijuelo por mandar a otro a la UVI de un navajazo
  9. 9 La nueva señal de la DGT que puede costarte 200 euros y cuatro puntos del carnet
  10. 10 El lío de la dermatosis nodular contagiosa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca «Han demonizado la hostelería, y no es así; el trabajador puede jubilarse con nosotros»

«Han demonizado la hostelería, y no es así; el trabajador puede jubilarse con nosotros»