Del teletrabajo a la tramitación de los ERTEs, la labor de las empresas de servicios en tiempos del coronavirus

También su manera de trabajar ha cambiado debido a las medidas de protección impuestas. “Nuestros técnicos no entran en los domicilios por su seguridad y también por la de nuestros clientes, aunque es verdad que gracias a la tecnología que tenemos trabajamos mucho en remoto ”.

Para Avelino Hernández Hernández y su hermano Ángel María, de H&H Asesores, la pandemia ha sido también un duro golpe del que la economía tardará tiempo en recuperarse. “Después del problema sanitario nos llega el económico, que será especialmente complicado en una ciudad como Salamanca por el tejido empresarial que tenemos muy basado en el sector servicios y en la hostelería”.

Al caos sanitario de estas últimas semanas se suma ahora una gran incertidumbre económica que afecta principalmente a los autónomos. “Hemos tenido mucha inquietud entre nuestros clientes por toda la tramitación de los ERTES, de las ayudas... fue un auténtico caos y lo sigue siendo porque la gente ve que las prestaciones no llegan a su debido tiempo”, asegura Avelino Hernández. Precisamente ese retraso a la hora de cobrar las ayudas no hace si no complicar la situación. “Cuando las medidas se anunciaron en la televisión la gente pensó que iba a ser algo inmediato, pero hasta que se traducen en algo concreto puede pasar hasta un mes y eso para una pequeña empresa que ha tenido que cerrar es mucho tiempo”.

Su experiencia como experto fiscal le hace ver lo tocados que quedarán muchos negocios, aunque también vivir de cerca los efectos de la pandemia le ha hecho aprender una verdadera lección: “Ves que al final los gobernantes se quedan en lo superfluo y que han descuidado las bases no haciendo, por ejemplo, una inversión sólida en el tema de la asistencia. Este virus nos ha enseñado que somos más frágiles de lo que pensamos”.