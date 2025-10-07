Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Decomisan nueve sprays a un grafitero en Tejares

La Policía Local ha interceptado a esta persona con este material a eso de las 1.30 horas de este martes

La Gaceta

Martes, 7 de octubre 2025, 08:46

Comenta

La Policía Local ha decomisado nueve sprays a las 1:32 horas en la calle Fray Tadeo González.

En relación a las pintadas, el año pasado el Ayuntamiento de Salamanca impuso 25 multas que sumaron 11.200 euros. De ellas una fue de carácter muy grave, ya que el acto vandálico se produjo en los soportales de la Plaza Mayor, monumento considerado Bien de Interés Cultural. El responsable de este acto vandálico tuvo que afrontar una multa de 3.000 euros, según informan fuentes municipales.

A pesar de lo llamativo de estas sanciones, lo cierto es que las multas por pintadas suman dos años en clara decadencia. Si tras la cuarentena y las restricciones de la pandemia de la covid en 2022 se alcanzó el récord de 78 sanciones, en 2023 la cifra de multas por este motivo cayó a 42 y el año pasado, a 25.

Cabe recordar que la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos se modificó por última vez en 2014 para endurecer las sanciones por pintadas vandálicas con el objetivo de disuadir y penalizar más este tipo de comportamientos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido por arma de fuego en el barrio de El Carmen
  2. 2 Un delincuente con 59 condenas suma otra más por el asalto a un conocido mesón de Cuatro Calzadas
  3. 3 La Policía Científica busca pistas en un coche tras la violenta agresión a una pareja el barrio de El Carmen
  4. 4 De fugitivos en su país a amados en un pueblo salmantino: «De habernos quedado seríamos presos políticos»
  5. 5 «Necesitaba que atendieran a mi hija, pero nadie quería escucharnos»
  6. 6 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 6 de octubre
  7. 7 Bomberos de la Diputación y medios de la Junta trabajan en la extinción de un incendio forestal en Mieza
  8. 8 «No quiero que me llamen súper mamá, cualquiera lucharía para que su hijo tuviera una vida digna»
  9. 9 Arranca la fase definitiva de la obra del ascensor urbano en Gran Vía
  10. 10 «Aquí se está mejor, todos nos conocemos y es como estar en casa»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Decomisan nueve sprays a un grafitero en Tejares

Decomisan nueve sprays a un grafitero en Tejares