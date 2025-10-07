Decomisan nueve sprays a un grafitero en Tejares La Policía Local ha interceptado a esta persona con este material a eso de las 1.30 horas de este martes

La Policía Local ha decomisado nueve sprays a las 1:32 horas en la calle Fray Tadeo González.

En relación a las pintadas, el año pasado el Ayuntamiento de Salamanca impuso 25 multas que sumaron 11.200 euros. De ellas una fue de carácter muy grave, ya que el acto vandálico se produjo en los soportales de la Plaza Mayor, monumento considerado Bien de Interés Cultural. El responsable de este acto vandálico tuvo que afrontar una multa de 3.000 euros, según informan fuentes municipales.

A pesar de lo llamativo de estas sanciones, lo cierto es que las multas por pintadas suman dos años en clara decadencia. Si tras la cuarentena y las restricciones de la pandemia de la covid en 2022 se alcanzó el récord de 78 sanciones, en 2023 la cifra de multas por este motivo cayó a 42 y el año pasado, a 25.

Cabe recordar que la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos se modificó por última vez en 2014 para endurecer las sanciones por pintadas vandálicas con el objetivo de disuadir y penalizar más este tipo de comportamientos.

