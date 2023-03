De qué se quejan los salmantinos. Esta es su principal reclamación

Pese a ello, no es ni mucho la ciudad española en la que más inquieta este problema. De hecho, se encuentra entre los 20 municipios de los 151 con más de 50.000 habitantes en los que menos peso tienen los problemas de ruidos, según este estudio.

En este contexto no extraña que el principal problema de la vivienda de Salamanca respecto a su entorno sea el ruido externo . Así lo recoge la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas elaborada por el INE en 2021 y cuyos datos se han conocido en las últimas semanas. En uno de cada cuatro inmuebles de carácter residencial (24%) quienes habitan en ellos sufren este problema.

Conforme al Mapa Estratégico de Ruido de 2020, el 13,1% de la población de la ciudad de Salamanca está expuesta en algún momento del día y mientras se encuentra en su domicilio a un exceso de ruido derivado del tráfico. En 2014, era un 20,5%, uno de cada cinco salmantinos capitalinos. Cada fin de semana del pasado año, los agentes de la Policía Local formularon tres denuncias por exceso de decibelios en domicilios particulares. Con ellas no se da respuesta a las protestas de vecinos de algunas zonas, como la calle Varillas , donde la fiesta nocturna en la vía pública les impide dormir.

Otro de los puntos que analiza la encuesta del INE son los electrodomésticos con los que cuentan las viviendas de la ciudad. Si bien un 90% de los salmantinos de la capital no ven necesario contar con una secadora en su domicilio, solo un 3% “sobrevive” sin microondas. No hay lavavajillas en dos de cada cinco casas de la ciudad. Este porcentaje es superior en los hogares con menos ingresos. En el 59% de las viviendas con una renta mensual inferior a mil euros friegan a mano, mientras que esto solo ocurre en el 15% de las viviendas en las que los ingresos superan los 3.000 euros. En todos los domicilios de este último grupo hay vitrocerámica o placa de inducción, mientras que un 16% de los hogares con menos recursos carecen de ella. Por su parte, el horno está presente en el 89% de las cocinas de la ciudad, mientras que la lavadora no falta casi en ninguna vivienda, salvo en algunos casos de hogares con menos de 1.500 euros de renta.