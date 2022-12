David Serrada, secretario provincial del PSOE: “Estamos hartos de que Renfe nos venga tomando el pelo”

“Yo creo que ahí el Gobierno de España debería de ser más receptivo a las demandas que no solo hace el Partido Socialista de Salamanca sino que hacen otras instituciones, como por ejemplo la Cámara de Comercio”, ha añadido.

“No entendemos no sólo por qué no se recupera esa cuarta frecuencia sino por qué tampoco se restablecen las conexiones ferroviarias con Portugal”, ha añadido.

“No voy a estar en mi equipo porque no es mi lugar”

Después de la celebración de las primarias en las que José Luis Mateos se ha impuesto a Soledad Murillo como el cabeza de lista a la Alcaldía de Salamanca, el PSOE de Salamanca ha querido escenificar este lunes que el partido está unido. Pese a las informaciones que apuntaban a que la Ejecutiva provincial apostaba por Murillo, el secretario provincial ha asegurado: “Ahora lo que nos toca es que todos los militantes ofrezcamos lo mejor de todos nosotros para que sea el próximo alcalde de la ciudad”. “Ha salido un magnífico resultado y toca trabajar”, ha añadido. En la misma línea, el ganador del proceso interno, Mateos ha lanzado un mensaje de unidad: “Hoy hay un único proyecto que se dirige a la ciudadanía para obtener la confianza mayoritaria. El PSOE sale a ganar las elecciones”. Sin embargo, como ya avanzó en la noche del domingo, Soledad Murillo ha vuelto a dejar claro que no irá en la lista encabezada por Mateos. Aunque sí le ha ofrecido su colaboración, ha asegurado que no irá en la candidatura. “No voy a estar en su equipo porque no es mi lugar”, remarcó.